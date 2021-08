sondaj / Recuperarea miliardului: promisiuni cu șanse sau fără?

Furtul miliardului revine în actualitate. În ședința de învestire a noului Guvern, premierul desemnat, Natalia Gavrilița, a condamnat furtul bancar, care a implicat „sute de oameni, demnitari de stat, funcționari publici, oameni-cheie din justiție și din sectorul bancar… și nimeni nu e pedepsit. Oamenii vor să știe cine le-a furat banii, unde sunt?”, s-a întrebat prim-ministra. Guvernul, spune ea, se va „adresa jurisdicțiilor străine ca să ne ajute în investigații și vom crea un oficiu sub auspiciile primului ministru, care va coordona acțiunile Guvernului pentru recuperarea banilor. Tema rămâne actuală”, a precizat ea.

Maria Ciobanu, profesoară, ex-deputat

Furtul miliardelor este piatra de încercare a Guvernului Gavrilița. Până a se adresa jurisdicțiilor străine, așa cum zice doamna prim-ministră, e necesar să se parcurgă cu ochiul rezultatele investigațiilor, efectuate de Kroll-1 și Kroll-2, pentru care s-au plătit sume exorbitante din bugetul de stat. Toate persoanele care figurează în aceste rapoarte, chiar și acele „absolut oneste” (Pavel Filip), trebuie să poarte și răspundere penală, dar și să întoarcă banii furați. Atâta timp cât principalii beneficiarii ai furtului – știm noi cine-s și unde-s, își tergiversează ședințele de judecată cu ajutorul magistraților de buzunar, nu se va întâmpla nimic. Am solicitat fostei ministre a Justiției, încă în 2019, să dispună radierea PP Șor din registrul partidelor politice, dar… nu a fost să fie! Sper, actualul ministru al Justiției să fie mai curajos, dar și mai bine ar fi dacă șefa statului ar sesiza CC…

Alexandru Slusari, ex-deputat, vicepreședinte PPDA

Din păcate, nu putem conta pe faptul că toți banii vor putea fi recuperați. Din 2015 sunt, totuși, 6 ani în care noi am avut un sabotaj cras al organelor de anchetă, care foarte mult timp nu şi-au făcut treaba, fiind în înțelegere cu cei care au furat sau fiind în subordinea lor. La nivelul Comisiei parlamentare de anchetă noi ne-am făcut datoria, am investigat și am prezentat materialele organelor de anchetă, dar mai departe de asta nu s-a mers. Nu a existat voință politică și interes din partea fostei guvernări și acest lucru s-a răsfrânt asupra anchetei. Așteptăm, în acest sens, schimbări calitative. O parte din bani mai pot fi recuperați, dar asta în cazul dacă va exista o cooperare cu serviciile speciale din alte state. Altă parte din bani trebuie recuperată prin sechestrarea averilor celor care au furat. Dar, iarăși, foarte mult depinde de voința politică. De data asta, a celor care au intrat la guvernare.

Vitalia Pavlicenco, președintă PNL

Nu cred că se vor găsi autorii și beneficiarii furtului miliardului. Aceasta pentru că persoane din toate partidele, ajunse din 2009 în Parlament și Guvern, au fost implicate, mai mult sau mai puțin, în această fraudă bancară. Dă Doamne să greșesc! Personal, consider că Guvernul a cheltuit zadarnic bani cu investigațiile Companiei Kroll, pe care mai mulți criminali politici le folosesc pentru a-și denigra oponenții… Nu cred că PAS va învinge sistemul și va obține realizarea promisiunilor pe care le face cu prea multă ușurință. Aceasta deoarece PAS este preocupat și s-a antrenat mai mult în promovarea imaginii prin populism, decât să acumuleze experiență în a analiza, în mod real, ce s-a întâmplat cu adevărat cu acest furt și care este partea de vină a partidului pe care l-a servit până a-și muta membrii săi în PAS.

Anatol Țăranu, analist politic

Intențiile Guvernului sunt bune, pe cât de realizabile sunt ele din punct de vedere practic este mai greu de spus. Cel puțim, până acum, mari progrese în această privință nu s-au înregistrat. Indiferent din care motive. S-ar putea acum, când avem un buget auster, când Guvernul are nevoie, și are mare nevoie de bani, să existe și un interes mai mare pentru recuperarea banilor furați. Problema e că a trecut prea mult timp, s-a pierdut și momentul, s-au șters și din urme, deși urme au mai rămas, bani nu prea. Cei pe care i-a dus mintea să fure un miliard, i-a dus capul și să ascundă ceea ce au furat și acest fapt minimalizează șansele Guvernului de a putea recupera sumele consistente. Eu îmi doresc și-i doresc și Guvernului să reușească, dar pesimismul este mare. Unica consolare ar fi să fie făcute publice numele celor care au furat și să fie judecați.

