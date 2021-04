sondaj / Prețurile cresc, viața se scumpește. Ce face Guvernul?

Viața în R. Moldova degradează tot mai mult, de la o zi la alta. Scumpiri peste scumpiri. Prețurile la produsele și mărfurile de primă necesitate sunt în creștere, tarifele la servicii cresc și ele, costurile la medicamente devin tot mai inaccesibile, tot mai multă lume se declară nesigură de ziua de mâine. Potrivit ultimelor sondaje de opinie, 42% din populație consideră că trăiesc mai rău, față de anul trecut. Și ponderea lor de la o lună la alta crește.

Victor Leancă, Uniunea Pensionarilor, președinte

Ceea ce face Guvernul e bătaie de joc de lume. De ce tace? Se vede că le convine. Importurile pe mâinile lor, exporturile – la fel. Ei fac banul din orice. Nu vedeți că au ajuns să se bage și în rezervele de grâu… Dacă vor scumpi și pâinea, lumea va ieși în stradă. Dodon, una-două, dă vina pe pandemie. Dar faptul că mâine-poimâine lumea nu va avea cu ce cumpăra o pâine, nu-l interesează. COVID-ul. Dar ce buget au lăsat ei cu Chicu pentru lupta cu COVID? Și cum să lupți cu el, când prețurile la medicamente s-au mărit cu 50 și chiar peste 50%. Cu ce să se trateze lumea? Cu cele 4% compensații la pensii care nu se știe vor fi sau nu, că, cică, nu sunt bani. Lui Dodon, acolo unde îi trebuie lui, are și bani, și guvern, și majoritate parlamentară, dar unde nu – se plânge că nu are guvern și basta. Da, e nevoie de un alt guvern, dar cât este cel care este, chemați-l în parlament, luați-l la întrebări, puneți-l la treabă. Pentru ce este plătit, dacă nu poate face nimic?

Alexandra Piscunov, PRIMARĂ, Vadul lui Isac, Cahul

Pentru lumea de la sate, anul 2020 a fost un an greu. Seceta. Nu ne-am revenit bine, că ne-a năvălit valul ăsta de scumpiri care ne-a complicat viața cu totul. Intri în magazin azi – e un preț, intri peste o zi-două – descoperi altul. Prețuri mari. De farmacii nici nu mai zic, se speculează foarte mult pe sănătatea oamenilor. Preturile nu mai corespund veniturilor. Și așa viața în Moldova nu era viață, dar acum… Se creează impresia că în republica asta a noastră toți sunt de capul lor. Guvernul, chiar dacă e interimar, dar dacă-i guvern trebuie să-și asume responsabilitatea, nu să stea la cheremul patronilor politici. E greu. Pentru că nu se vede capătul. Să se clarifice o dată chestia asta cu alegerile anticipate și să avem o claritate.

Diana Crudu, antreprenoare

R. Moldova trece printr-o criză extrem de profundă. Seceta din anul 2020 a dus la cea mai mare scădere a producției agricole din ultimii 50 de ani, iar exporturile per ansamblu s-au prăbușit cu 11%, în Moldova intrând cu 187 de milioane de dolari mai puțin comparativ cu anul 2019. Lipsa politicilor de suport pentru agricultori a aprofundat și mai mult criza în sector. Moldova este singura țară din zonă care nu a oferit sprijin financiar companiilor afectate de pandemie. Iar cele 390 de milioane de lei, oferite drept compensări ale pierderilor de pe urma secetei, au fost insuficiente. Mulți dintre agricultori s-au trezit fără lichidități pentru procurarea de semințe, motorină și fertilizanți, ceea ce va duce inevitabil la perpetuarea crizei și dincolo de 2021. Deja suntem martorii scumpirilor la cereale, carne, ulei. În plus, agricultura s-a pomenit torpilată și de o serie de alți factori care au dus la creșterea prețurilor: concertarea, între companiile petroliere, a prețurilor la carburanți… Creșterea în medie cu 4 lei la motorină și benzină inevitabil s-a reflectat și asupra prețului produselor alimentare. Din 1 aprilie va crește cu 10% și prețul la energia electrică, ceea ce va duce la noi scumpiri. Pe fundalul devalorizării monedei naționale și în condițiile în care R. Moldova are o balanță comercială negativă, evident că toate produsele de import au înregistrat creșteri de prețuri, iar puterea de cumpărare a populației a scăzut dramatic. În ultimele zile am asistat cum „băieții șmecheri” au scos grâu din rezerva statului. Încă nu cunoaștem ce roadă de cereale vom avea în 2021, însă grupurile de interese, cu riscul de a ne submina securitatea alimentară a statului, își vede doar de propriile profituri. Schemele și corupție generalizată în R. Moldova, înțelegerile de cartel, achizițiile aranjate au făcut și fac mai mult rău decât seceta. Se creează impresia că cineva, special, dorește să creeze haos pe toate palierele, ca și cum ai da foc la țară. Și cu cât mai rău va fi pentru omul de rând, cu atât mai bine pentru anumite grupuri de interese.

Pentru conformitate, P.G.