[sondaj] Pensiile dublu indexate ale lui Dodon: la ce ne ajung?

Pensionarii puși din nou la încercare. 73% dintre pensionarii din R. Moldova trăiesc sub limita minimului de existență, în timp ce deputații, miniștrii, procurorii, judecătorii, bancherii adună pensii de sute de mii de lei. În 2017, Igor Dodon promitea o dublă indexare a pensiilor, cu 20%, pentru persoanele cu o pensie mai mică de 2000 de lei. După februarie 2020, Ig. Dodon și PSRM au schimbat aritmetica jocului: de la 1 aprilie 2020 guvernul Chicu a indexat pensiile cu doar 4,8%, iar de la 1 octombrie planifică cu și mai puțin: cu 1,07% (un adaos lunar de la 10 la 20 de lei). Și asta în condițiile scumpirilor din ultima vreme și a celor care urmează secetei din această vară și toamnă.

Victor Leancă, Uniunea Pensionarilor

Vin alegerile și lumea asta trebuia cumva amăgită. Și au inventat această indexare de două ori pe an, ca să dea impresia că tare-și bat capul de nevoile pensionarilor. În aprilie, deși anunțaseră o indexare de 4,8% pentru cei cu pensia de până la 2000 de lei, le-au dat și la cei cu pensia de zeci și chiar sute de mii, adică la ”ai lor”. În ceea ce privește indexarea de 1%, pe care a anunțat-o Chicu de la 1 octombrie, asta-i chiar bătaie de joc. Ce înseamnă 10-20 de lei la pensie pentru omul care trăiește sub limita minimului de consum? Avem 460 de mii de pensionari din această categorie. Cum să se descurce? Pe timp de pandemie, după secetă, vine iarna… Ei încearcă să ne cumpere cu acei 700 de lei pe care Dodon ni i-a promis de Paște anul trecut, pe urmă de Crăciun și acuma – de alegeri… Drept că de-acum promit nu 700, dar 900. Dar ăsta-i ajutor de o singură dată. Ai ieșit de două ori la magazin și la farmacie și s-au dus… Să plece și alde Dodon.

Alexandra Piscunov, primară, Vadul lui Isac

L-am auzit pe dl Chicu cu acest 1,07% indexare la pensii și m-am întrebat dacă ei cumva iau în calcul anul prin care am trecut, seceta, grindina, pandemia… Personal, sunt revoltată de toată situația asta. Cum să supraviețuiască această lume, cu plus 10 lei la pensia de 1000 de lei? Îs două pâini la o mie de lei… Noi lucrăm trei în familie. Și banii sunt pe polițe, fără lux, fără exces, dar cei cu o mie sau două ce fac? Că viața s-a scumpit enorm. La țară lumea muncește foarte mult. Pământul cere foarte multă muncă și cheltuieli. Normal ar fi ca demnitarii, guvernanții să își revadă deciziile și atitudinea față de oameni. Lumea, chiar dacă nu toată, este tot mai conștientă că este jucată și mințită.

Lilian Carp, deputat

Dubla indexare este un proiect electoral declarativ și o mare bătaie de joc. Pensionarii primesc mai puțin decât primeau până la legea cu dubla indexare… E o chestie de PR politic. Dodon a promis pensionarilor că indexarea va fi dublă față de ceea ce a fost până în 2020, pe când noi astăzi vedem că ea este mult mai mică. 1,07% e chiar nimic la o pensie de 1000 sau 2000 de lei. Și speculațiile nu se termină aici. Chicu susține că în 2020 media coeficientului de indexare a pensiilor este de 10%. Ce au făcut ei? Au creat special acest ajutor de o singură dată de 700 – mai recent de 900 de lei, ca să le creeze oamenilor iluzia că vor primi a 13-a pensie. Este o manipulare. Dodon le-a promis cei 700 de lei, de sărbători, iar acuma-i aruncă în campania electorală… Prostesc lumea.

Profir Tanasciuc, inginer. pensionar

Dar la ce să ne ajungă? Dumneavoastră știți că la Chișinău lumea se scoală de pe la 6 dimineața ca să prindă rând la pâine de trei lei? Asta-i de acuma mai mult decât sărăcie… Eu mă mir că Chicu și socialiștii au obrazul să declare că în acest an pensiile în R. Moldova au fost indexate cu 10%, când în aprilie s-a făcut prima indexare de 4,8%, iar de la 1 octombrie urmează să fie făcută a doua, cu tocmai 1%. Ăștia-s 10 lei la mia de lei pensie sau 20 la 2000 de lei. Păi, nu-i bătaie de joc? Eu am lucrat toată viața inginer în industria constructoare de mașini, unde se plăteau salarii bune. Am o pensie de 2000 de lei. O nimica toată. Din indexarea care vorbesc ei de 4,8% eu nu am primit nici un bănuț. Din cea de 1%, nici atâta nu am ce primi. Și de-aiștia ca mine îs mulți. Ce ne facem? Anul a fost și rămâne greu. Prețurile cresc, vine iarna… La sate, cu chiu cu vai, lumea se mai descurcă, că mai au ceva pe lângă casă, dar la oraș? Guvernarea, una-două se plânge că nu sunt bani la buget. Bani sunt, dar se fură. Mai bine decât din buget nu se fură de nicăieri… Mă tem că la 1 noiembrie, în loc să iasă la votare, lumea va pune mâna pe furci…

Pentru conformitate, P.G.