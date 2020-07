sondaj / O pace care ne ține sub ocupație de 28 de ani. Ce facem?

Pe 21 iulie, s-au împlinit 28 de ani de la semnarea, la Moscova, în 1992, a Acordului de încetare imediată a focului la Nistru și reglementarea pașnică a diferendului transnistrean. Dar, mai departe de încetarea focului nu s-a mers. Kremlinul nu-și respectă angajamentele. Transnistria rămâne în continuare sub ocupație militară, politică și administrativă a Rusiei, situația în zona de securitate și deciziile Comisiei Unificate de Control sunt manipulate de Moscova în interesele ei politice și geopolitice.

Ion Iovcev, Liceul Lucian Blaga, Tiraspol

Ţin bine minte ziua de 21 iulie 1992. Se anunța pacea. Am sperat că, după 21 iulie, lucrurile se vor așeza, viața va reveni la normal și toată nenorocirea provocată de război se va termina… Războiul s-a terminat, însă, nu și pentru noi. Noi am rămas în zona de ocupație. Suntem până azi ostatici. Nu e război, dar nici pace nu e. Cred ca vina nu e doar a părții ruse. Vina o poartă și autoritățile de la Chișinău. Noi nu înțelegem cum e posibil, chiar și după 28 de ani, Federația Rusă să reprezinte Forțele de menținere a păcii în zona de conflict, dacă ea este parte agresoare? Stânga Nistrului și or. Bender trebuie urgent declarate zonă de ocupație, cu toate consecințele ce reies din asta, iar formatul de menținere a păcii la Nistru schimbat cu „căștile albastre” ONU.

Alexandru Cazacu Dor, Vicenza, Italia

În primul rând, trebuie să schimbăm clasa politică cu una care să aibă voință politică de a rezolva acest conflict. Timp de 30 de ani, am avut parte doar de profitori, cu mici excepții. Acum, avem exemplul clar al Georgiei și Ucrainei și înțelegem că, fără suport internațional, asemenea conflicte nu se rezolvă. Pe de altă parte, suntem conștienți că UE nu își va strica relațiile cu Rusia pentru RM. Părerea mea e că acest regim separatist supraviețuiește, inclusiv trădării Chișinăului. Tiraspolul nu are frontieră comună cu Rusia. Deci, liderii transnistreni ies din zonă exclusiv prin RM și Ucraina… Ucraina ar fi dispusă să colaboreze. În rest, o politică puternică și mult lucru de informare a cetățenilor din zona transnistreană, care, de 30 ani, sunt, practic, informați doar din presa rusă și transnistreană. Mai multe școli cu predare în limba română, facilități de integrare și studii în RM, manifestări culturale etc., pentru că oamenii ceia, uitați de stat mai țin minte că sunt moldoveni. Nimeni nu are nevoie de un pașaport RMN lipsit de orice perspectivă. Un regim separatist izolat nu are nicio șansă de existență, fie el susținut și de Rusia. Cheile soluției sunt în Parlamentul de la Chișinău. Conflictul se poate soluționa foarte rapid, dar are cine? Voința politică la Chișinău – asta e soluția!

Oazu Nantoi, deputat, analist politic

Luni, în parlament a avut loc tentativa de demitere a guvernului și eu mă uitam la aleșii poporului: trei sferturi dintre ei sunt produsul finit al acelui acord de „stat captiv”, convenit între Plahotniuc și Dodon – marioneta lui Plahotniuc. Asta ce înseamnă? Că statul captiv nu a dispărut nicăieri. Plahotniuc e plecat, dar Dodon este, iar instituțiile statului cum nu funcționau așa și nu funcționează. Și atunci cum să promovezi politici de reintegrare a statului în condițiile unui stat nefuncțional? Dacă deschidem Constituția RM, art. 66 (b) spune că parlamentul stabilește prioritățile politicii externe și interne ale R. Moldova. Cu cine astăzi să te așezi ca să formulezi aceste priorități și să ai 51 de voturi?

Are problema transnistreană rezolvare? Are. Problema e că noi avem niște guvernări care nu doresc această rezolvare, fie că ele sunt ghidate de tot felul de interese mercantile, fie sunt reprezentate de asemenea indivizi cum este Dodon, care este agentul Moscovei și care are angajamentul de a realiza scenariul Kozak-2 de federalizare a RM și transformarea Moldovei într-un precedent pentru Ucraina în cazul regiunilor Donețk și Luhansk. Dar Dodon este președinte de țară, comandant suprem, garantul Constituției, integrității teritoriale și suveranității R. Moldova… E grav. Dacă vrem să fie altfel, trebuie să conștientizăm cu toții că agentul rus de influență Igor Dodon nu are nici un drept moral să mai fie preşedinte al RM,

Dodon trebuie să piardă alegerile din toamnă și după asta, cu un nou președinte, să mergem la alegeri parlamentare și să adunăm în viitorul parlament o majoritate sănătoasă sub aspectul atitudinii față de noțiunea de stat și de oamenii acestui stat.

Pentru conformitate, P.G.