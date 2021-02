sondaj / Își doresc sau nu deputații alegeri anticipate?

Posibilitatea declanșării alegerilor parlamentare anticipate este, încă de anul trecut, cel mai discutat subiect de pe arena politică. Cetățenii, istoviți de lupta zilnică pe care o duc cu sistemul și dezamăgiți de promisiuni, așteaptă schimbarea situației prin alegeri anticipate. Asta spun și aleșii poporului – „e nevoie de alegeri parlamentare anticipate”! Însă oare deputații chiar își doresc asta?

Doina Gherman, PAS

Toate partidele recunosc, mai mult sau mai puţin, sincer necesitatea alegerilor anticipate. PAS este cel mai consecvent în acest sens, iar singura cale constituţională rămasă este nealegerea guvernului de către Parlament. Iată de ce am mers pe soluţia radicală de a nu vota guvernul Gavriliţă, epuizând prima încercare de învestire şi suntem dispuşi să mai repetăm acest lucru. Dizolvarea parlamentului şi declanşarea alegerilor anticipate nu este un moft, ci este o necesitate de a curăţa clasa politică, aşa cum cer oamenii.

Alexandru Slusari, Platforma DA

Noi dorim să fie organizate alegerile parlamentare anticipate. Le dorim nu din considerentul că toți deputații sunt hoți. Noi categoric nu acceptăm ideea denigrării tuturor deputaților. Noi dorim alegeri anticipate, doar că acum ne-am pomenit în fața unui pericol mare din partea alianței Dodon-Șor, care poate creea o majoritate în Parlament.

Corneliu Furculiță, PSRM

În ianuarie am avut discuții, inclusiv cu liderii PAS la acest subiect. Noi suntem pentru alegeri parlamentare anticipate, dar cu respectarea prevederilor Constituției. Credem că pentru o perioadă scurtă de timp e nevoie de un guvern tehnic. Altfel riscăm ca țara să intre într-o criză economică și socială profundă.

Pavel Filip, PDM

Alegerile anticipate acum ar însemna încă un an pierdut. Jumătate de an toți vor fi în campanie, cealaltă jumătate – în crearea de coaliții. Cine va avea grijă de salarii, pensii, etc.? Cine își asumă responsabilitatea dacă ajungem în câteva luni să nu avem bani de salarii și pensii? Alegeri anticipate acum ar însemna să mergi în alegeri cu guvernul lui Dodon și Șor și oamenii lor în toate funcțiile. Ați văzut cu ce se ocupă unii membri ai guvernului: presiuni, intimidări asupra primarilor și membrilor care nu au vrut să îi susțină.

Andrian Candu, Pro Moldova

Pro Moldova nu vrea să joace cărți străine și nu se lasă prinsă în capcana intens mediatizată pro sau contra anticipatelor. Până la urmă, singura formațiune din Parlamentul actual care nu a intrat în alianțe de guvernare cu vreo forță politică are dreptul să nu vrea să participe la isterizarea maselor.

Marina Tauber, Partidul Politic Șor

Înțelegem necesitatea alegerilor anticipate, mai ales în condițiile în care avem în Parlament aproape o treime de deputați transfugi și lipsiți de integritate. Vrem anticipate, dar ne interesează și prețul pe care cetățenii vor trebui să-l plătească pentru asta. Iată de ce, am insistat și insistăm în continuare ca, înainte să ne lansăm într-o nouă vâltoare electorală, să rezolvăm cele mai stringente probleme, care nu mai suportă amânare, cum ar fi vaccinarea împotriva COVID-19, susținerea mediului de afaceri, afectat grav de pandemie, precum și identificarea unor soluții pentru a ajuta agricultorii.