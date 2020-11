sondaj / COVID-ul ne omoară, iar Dodon dă petreceri. Cum oprim dezmățul?

Igor Dodon a dat duminică câteva petreceri la Taraclia și în Găgăuzia, în cinstea „victoriei” sale electorale în Sud. „Voi merge și la Nord”, a promis Dodon. Și asta, în ciuda faptului că situația pandemică în RM se agravează: locul 9 la decese în Europa. „În spitale nu mai sunt locuri… Medicii sunt extenuați, nu mai fac față situației…”. Declarația vine din partea liderului „Pro Moldova”, Andrian Candu, care-l acuză pe Dodon de nerespectarea rigorilor epidemiologice. În timp ce populația e amenințată cu amenzi și obligată să poarte măști, „încă președintele nu contenește să meargă în vizite și la întâlniri fără mască, să întindă mese și să dea petreceri… Ceea ce face Dodon este crimă împotriva poporului”, susține Candu.

Alexandra Piscunov, primară, Vadul lui Isac, Cahul

În 4 ani, pe Igor Dodon nu l-au interesat decât propriile interese, fără să țină cont de legi, norme etc…Un șef de stat ar trebui să fie un etalon pentru societate. Dar noi ce am văzut? A zis una, a făcut alta ori nu a făcut nimic. De aici le cere oamenilor să respecte normele sanitare, dar merge la întâlniri cu lumea sau în școli fără mască, cu copii în brațe sau la braț… Păi, dacă zice un președinte, zis să fie. Și făcut… La noi nu e la locul ei legea în stat, de aceea avem ceea ce avem. Cum oprim dezmățul? Primul pas a fost făcut: Dodon nu mai este președinte. Să facem ordine după el, după care sperăm să fie altfel.

Alexandru Cazacu Dor, Diaspora, Italia

Este la noi câte un politician moldovean, care, ajuns într-o funcție importantă în stat, se crede un fel de „țariok” (împărat mic, n.r.). Girofaruri, permise speciale și tot pachetul de imunități. Problema e că politicienii și „marii” demnitari de stat trebuie să fie cei care dau exemplu cetățenilor simpli. Ei fac legi și ei sunt primii care ar trebui să le respecte! Oamenii noștri tac și rabdă, dar înțeleg perfect că dacă prim-ministrul bate cu pumnul în masă și cere: „Purtați măști!”, iar în aceeași zi președintele ține discursuri prin restaurante în fața a zeci de oameni, toți fără măști, nici vorbă de distanță socială, ce-i rămâne cetățeanului simplu? Să ignore regulile! E modul său de a protesta față de această nesimțire… Dezmățul? Dezmățul se oprește prin cultură și educație. Iar astea se sădesc acasă și la școală. Noi trebuie să învățăm să ne respectăm reciproc. Atât! Acolo unde există respect, nu rămâne loc de dezmăț. Pledez pentru cetățenii responsabili, indiferent de funcție! Lăsați aerele, că mor oameni! Și asta e tragic! Suntem mereu ultimii, aici, dar putem fi primii. E atât de simplu!

Pavel Filip, deputat, liderul PDM

A venit timpul să recunoaștem: suntem într-o criză fără precedent. Peste 40–50 %, aproape jumătate din cei testați sunt „pozitivi”. Autoritățile au dat mâinile în jos, ne anunță că nu mai avem paturi în spitale… Am sperat că după alegeri Executivul se va lăsa de politică și va trece la decizii și măsuri urgente, dar nu a fost să fie. Partidul Democrat vine cu câteva propuneri simple, urgente și care nu au costuri mari: 1. Reguli clare pentru toți. Cerem ca Guvernul să vină cu o listă clară de restricții pentru fiecare tip de cod, astfel încât fiecare cetățean să cunoască ce are și ce nu are voie să facă. 2. Respectarea legii. Cerem să fie asigurată respectarea acestor restricții… Cel mai prost este atunci când un guvern adoptă reguli și nu ține cont ca ele să fie respectate. 3. Testare rapidă. Cerem autorităților testarea rapidă pe bază de antigen. Testele sunt de o sensibilitate și specificitate foarte înaltă… rezultatul vine în 15-30 minute. Cred că astfel am putea testa câte 30 de mii de persoane pe zi, ceea ce va permite trierea rapidă și izolarea celor infectați. E ceea de ce avem nevoie urgent.

Ala Nemerenco, ex-ministră a Sănătății

Una din marile greșeli în gestionarea situației pandemice a fost comunicarea defectuoasă a autorităților cu populația – o comunicare neserioasă, adesea arogantă, însoțită de acțiuni care sfidau regulile instituite de ei înșiși. Pe parcursul a luni în șir am avut exemple zilnice cum nu trebuie să se comporte un președinte de țară. Colegii mei luptă până la epuizare să salveze vieți în niște condiții aproape inumane, iar el sfidează obraznic toate regulile, oferind nu doar un exemplu prost, dar și contribuind direct prin acțiunile sale la răspândirea infecției. Este o lipsă totală de respect față de oameni. Capac acestui dezmăț poate fi pus doar prin aplicarea legii. Cu regret, nu s-a găsit până acum nimeni să-l tragă la răspundere pentru faptul că distruge efortul a mii și mii de oameni care fac imposibilul să învingă infecția. Rămâne să fim recunoscători poporului care l-a taxat dur la alegeri și să așteptăm ziua de 23 decembrie, când va pleca cu totul din viața noastră.

Pentru conformitate, P.G.