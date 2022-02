Șeful diplomaţiei europene: Europa trece prin „cel mai periculos moment” pentru securitatea sa de la sfârșitul Războiului Rece

Europa trece prin „cel mai periculos moment” pentru securitatea sa de la încheierea Războiului Rece, deşi o „soluţie diplomatică” cu Rusia rămâne „posibilă”, a declarat şeful diplomaţiei europene Josep Borrell, după o întâlnire cu secretarul de stat american Antony Blinken.

„Trăim cu siguranţă, după părerea mea, cel mai periculos moment pentru securitate în Europa după încheierea Războiului Rece”, a Josep Borrell, relatează Agerpres.



„Nimeni nu adună 140 000 de soldaţi puternic înarmaţi la graniţa unei ţări fără ca acest lucru să reprezinte o ameninţare puternică”, a estimat Borrell, oferind o estimare a desfăşurării ruseşti la frontiera Ucrainei, mai mare decât cei 110 000 de soldaţi menţionaţi în ultimele zile de oficiali americani.

Good to meet @SecBlinken again in person in Washington.



We discussed a variety of geopolitical issues and above all the situation in and around Ukraine and Russian threats.



The continued close EU-US cooperation is key to avoid deterioration and for diplomacy to prevail. pic.twitter.com/lcV2AJdk2N