Șefa statului face bilanțul vizitei de la Paris: A discutat cu mai mulți oficiali, inclusiv cu președintele Franței, și a invitat un alt președinte de țară în R. Moldova

Maia Sandu, președinta R. Moldova, anunță că în timpul Forumului Păcii de la Paris s-a întâlnit cu mai mulți oficiali străini, inclusiv cu Emmanuel Macron, președintele Franței, organizatorul evenimentului. Șefa statului anunță că l-a invitat în R. Moldova pe omologul ei estonian Alar Karis.

„Pe 10 și 11 noiembrie, m-am aflat la Paris, unde am participat la lucrările Forumului Păcii, un eveniment anual, organizat sub auspiciul președintelui francez, Emmanuel Macron, care întrunește lideri de state, guverne, antreprenori din diferite domenii și activişti din lumea întreagă într-un format de discuții pe subiecte globale. Am participat la ceremonia de deschidere a Forumului Păcii, alături de președintele Macron, vicepreşedinta Statelor Unite, Kamala Harris, și alți șefi de state și guverne. În cadrul panelului pe tema liderismului femeilor, am discutat problema egalității de gen și problemele cu care se confruntă femeile în politică. În pofida schimbărilor spre bine la acest capitol în Moldova, mai sunt multe de făcut pentru a reduce inechitățile sociale și economice din țara noastră.În cadrul vizitei am avut și câteva întrevederi bilaterale.

Cu președintele Estoniei, domnul Alar Karis, am discutat despre consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul transformării digitale: e-servicii, e-comerț și digitalizarea sectorului public. I-am mulțumit domnului președinte Karis pentru sprijinul oferit de Estonia țării noastre în procesul de e-transformare și l-am invitat să viziteze Republica Moldova.

La întâlnirea cu Președintele Islandei, domnul Guðni Jóhannesson, am discutat despre extinderea cooperării comerciale dintre țările noastre în plan bilateral și în contextul cooperării Moldovei cu statele EFTA.

La finalul vizitei, am participat la celebrarea aniversării a 75-a a UNESCO, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură. În discursul rostit, mi-am exprimat aprecierea pentru realizările Organizației de-a lungul timpului în promovarea educației, științei și a dialogului între culturi. Moldova împărtășește valorile umaniste ale UNESCO și va continua colaborarea cu această organizație pentru promovarea inovării, digitalizării, educației și salvgardării patrimoniului nostru cultural”, a precizat președinta.