Președinta Maia Sandu la cea de-a 78-a Adunare Generală a ONU: „În ciuda tuturor obstacolelor, am păstrat pacea în întreaga Moldovă, inclusiv în regiunea transnistreană”

Președinta Maia Sandu, aflată la cea de-a 78-a Adunare Generală a ONU, care are loc la New York, a ținut un discurs adresat comunității internaționale. Șefa statului le-a vorbit oficialilor despre viitorul R. Moldova în Uniunea Europene și rolul țării în menținerea securității pe continentul european și angajamentul pentru securitatea Europei, confirmat și prin găzduirea Summitului Comunității Politice Europene.

Al doilea an, consecutiv, în discursul său de la tribuna ONU, al doilea an, președinta a cerut retragerea trupelor rusești de pe teritoriul din stânga Nistrului și soluționare pașnică a conflictului. Ea a menționat că în țară nu are loc un război cu arme însă, în fiecare zi, trebuie să facem față „atacurilor hibride și infractorilor corupți” și sprijinul necesar Ucrainei.

Discursul președintei Maia Sandu la a 78-a Adunare Generală a ONU: