Președinta în exercițiu a OSCE, în vizită la Chișinău. Discuțiile purtate cu președinta Sandu

Aflată într-o vizită oficială în R. Moldova, președinta în exercițiu a OSCE, ministra Afacerilor Externe a Suediei, Ann Linde, a avut miercuri, 17 februarie, o înrevedere cu președinta R. Moldova, Maia Sandu.

Într-o postare publicată pe Facebook, șefa statului menționează că în prima parte a întrevederii, a discutat cu ministra Linde „subiectele de actualitate ce vizează dosarul transnistrean – asigurarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în stânga Nistrului”.

„În prima parte a discuției ne-am referit, în special, la subiectele de actualitate ce vizează dosarul transnistrean – asigurarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în stânga Nistrului, inclusiv dreptul la libera circulație; situația pandemică din regiune; relansarea procesului de negocieri; nevoia de a monitoriza problemele cotidiene cu care se ciocnesc oamenii din localitățile de pe ambele maluri. Am subliniat determinarea noastră de a găsi căi exclusiv pașnice pentru apropierea celor două maluri, dar și faptul că locuitorii din stânga Nistrului sunt cetățeni cu drepturi depline ai Republicii Moldova”, a notat președinta R. Moldova.

În context, președinta Sandu susține că tot în cadrul întrevederii s-a discutat despte cooperarea bilaterală dintre Suedia și R. Moldova, dar și despre acțiunile necesare de întreprins în acest sens.

„O atenție sporită am acordat, în cadrul întrevederii cu ministra Linde, cooperării bilaterale, Suedia fiind, de mai mulți ani, unul dintre cei mai mari susținători ai Republicii Moldova în plan european, dar și unul dintre cei mai mari donatori ai țării noastre. I-am informat pe partenerii suedezi despre acțiunile de curățare a justiției și de combatere a corupției, pe care le vom întreprinde, despre situația politică internă și despre prioritățile de viitor. Între acestea, am menționat educația, mediul și rezistența la schimbările climatice, reformarea instituțiilor publice ș.a.Am mulțumit Suediei pentru sprijinul financiar și politic oferit Republicii Moldova de-a lungul timpului, inclusiv în cadrul Parteneriatului Estic. În contextul dat, am convenit să contribuim la noua Strategie de asistență externă a Suediei pentru regiunea noastră pentru anii 2021-2027 – strategie elaborată, în prezent, de către Guvernul de la Stockholm și de care va putea beneficia și Republica Moldova”, a mai scris Maia Sandu.