„Nimic nu se pierde, totul se transformă” sau cum Partidul Politic „Șor” a devenit Blocul Politic „Ș.O.R”

Două partide obscure – unul care promovează agresiunea Rusiei față de Ucraina și altul care nu-și promovează nici propria activitate – s-au unit pentru a crea Blocul Politic „Șansă, Obligații, Realizări – Ș.O.R” la doar o săptămână de la declararea neconstituționalității Partidului Politic „Șor”. Coordonatorul politic al blocului este chiar Ilan Șor, cel care a fost președinte al partidului „Șor” până la dizolvarea formațiunii politice, ex-deputat condamnat la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălarea banilor în dosarul „Frauda bancară”.

La 19 iunie 2023, Curtea Constituțională (CC) declară partidul „Șor” neconstituțional și decide dizolvarea lui. O săptămână mai târziu, Ilan Șor publică pe pagina sa de Facebook un video și, ulterior, o declarație-acord privind constituirea Blocului Politic „Șansă, Obligații, Realizări – Ș.O.R”. Potrivit declarației-acord, două partide politice au aderat la Blocul Politic „Ș.O.R”. Este vorba despre Partidul Politic Moldovenesc „Ai noștri” și Partidul Politic „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” (FASM).

Ș.O.R și cenzura.md

Partidul Politic „Ai noștri”

Sursă: Facebook Anastasia Ahremțeva

Conform informațiilor publicate pe site-ul Agenției Servicii Publice (ASP), Partidul Politic Moldovenesc „Ai noștri” a fost înregistrat la 16 august 2021, cu numărul de ordine 69. Președintele partidului este Mihail Ahremțev, membru al organizației ЗАРЯ – «За русский язык» („Pentru limba rusă”, n. r.), fost membru al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, pe listele căruia a candidat la alegerile parlamentare din 2014, cu numărul 73. Ahremțev declara că în acea perioadă activa în calitate de reporter în cadrul Societății cu Răspundere Limitată „EXCLUSIV MEDIA”, a cărei directoare este Ludmila Furculiță, soția deputatului socialist, Corneliu Furculiță. De asemenea, în 2020, liderul partidului „Ai noștri” a depus o cerere de chemare în judecată privind constatarea conflictului de interese și retragerea cetăţeniei Republicii Moldova dnei Maia Sandu. În raportul privind gestiunea financiară depus la Comisia Electorală Centrală pentru anul 2022, partidul menționează doar o filială, neavând sedii proprii.

Sediul partidului se află în municipiul Bălți – str. Ştefan cel Mare 5, ap. 31, potrivit acelorași informații publicate de ASP. Alte informații din spațiul public însă fac trimitere la alte coordonate – Chișinău, str. Columna 133. Am mers la ultima adresă, însă nu am găsit nici insigna partidului, nici membrii lui, acolo, de mai bine de un an, activând un hostel.

La trei luni de la înregistrare, partidul „Ai noștri” s-a înscris în cursa electorală pentru alegerile din 21 noiembrie 2021. Jurnalista Daria Fiodorova a fost desemnată candidată pentru funcția de primar al municipiului Bălți.

Sursă: Facebook Daria Fiodorova

Potrivit datelor publicate pe pagina sa de Facebook, aceasta a lucrat pentru Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și este fondatoare a portalului cenzura.md. Analizând portalul dat, am constatat că prin intermediul acestuia sunt distribuite știri cu elemente de propagandă și manipulare informațională. Prin articolele publicate, autorii de la cenzura.md justifică războiul pornit de Federația Rusă împotriva Ucrainei. De asemenea, din momentul creării Blocului „Ș.O.R”, portalul a intensificat activitatea de promovare a discursurilor lui Ilan Șor publicate pe rețelele de socializare, prin care acesta lansează narațiuni anti-guvernare, propagând ideea că R. Moldova este supusă unui regim dictatorial. În același timp, prin discursurile lui, Șor realizează și o propagandă anti-occidentală, distribuind falsuri privind valorile europene, dar și privind presupusa influență a Uniunii Europene în luarea deciziilor cu privire la politica externă a R. Moldova.

Rețelele de socializare ale președintelui formațiunii politice, Mihail Ahremțev, de asemenea, abundă în texte manipulatoare, propagandistice, care promovează războiul dus de Rusia în Ucraina. Ahremțev distribuie discursuri ale liderului rus, Vladimir Putin, mesaje de instigare la ură față de toți cei care critică acțiunile Federației Ruse și texte prin care glorifică Rusia.

Pe de altă parte, de mai bine de un an, acesta nu scrie nimic despre formațiunea pe care o conduce, nici măcar despre noul Bloc Politic „Ș.O.R”.

Sursă: Facebook Ai noștri

Tot în această perioadă, nici pe pagina de Facebook a partidului nu au mai fost distribuite informații despre activitatea acestuia, ba mai mult, site-ul oficial al formațiunii nu mai este funcțional, iar numărul de telefon indicat nu este disponibil.

Am transmis totuși întrebările pe care le avem la singura adresă de e-mail indicată pe pagina de Facebook a partidului, însă până astăzi nu am primit niciun răspuns.

Administratorul unei firme de servicii funerare a „înviat” Blocul Politic „Ș.O.R”

Potrivit informațiilor disponibile pe pagina ASP, Partidul Politic „Forţa de Alternativă şi de Salvare a Moldovei” a fost înregistrat cu numărul 71 la 22 martie 2022, avându-l președinte pe Alexandru Beschieru. În raportul privind gestiunea financiară în anul 2022, publicat de Comisia Electorală Centrală în martie 2023, FASM declară că deține un sediu propriu și are cinci filiale. Conform informațiilor publicate de ASP, partidul își are sediul pe adresa: Chișinău, str. Grădina Botanică 14/3, biroul 307.

Am mers la această adresă să discutăm cu reprezentanții partidului, însă biroul părea nevizitat de multă vreme, întrucât avea insigna unei întreprinderi, al cărei sediu nu mai este acolo de mai mulți ani, semn că de atunci, nicio altă persoană juridică nu a mai ocupat biroul.

Nici persoanele aflate în biroul de alături nu știau despre faptul că P. P. „Forţa de Alternativă şi de Salvare a Moldovei” le-ar putea fi vecin de etaj.

„Dacă sincer, prima dată aud. Aici, pe etaj, în biroul de alături (307, n. r.), sunt foarte multe firme care au sediul, dar sigur nu am auzit de așa partid, cred că-i ceva fantomă”, ne-a spus un bărbat.

În spațiul informațional nu sunt făcute publice alte detalii despre partidul „Forţa de Alternativă şi de Salvare a Moldovei” decât cele disponibile pe pagina web a ASP, pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale și pe pagina de Facebook a lui Ilan Șor, unde acesta anunță aderarea formațiunii FASM la Blocul Politic „Ș.O.R”. Partidul nu are pagină web sau pagină de Facebook, unde și-ar putea promova activitatea sau unde ar indica date de contact.

Singurele informații disponibile în spațiul public despre un oarecare Alexandru Beschieru, nume pe care îl are și președintele partidului „Forţa de Alternativă şi de Salvare a Moldovei”, derivă din declarația de avere publicată de Comisia Electorală Centrală ca urmare a înregistrării lui Beschieru la alegerile parlamentare din 2021 pe lista partidului „Șor”.

Potrivit declarației de avere din 2021, Alexandru Beschieru deține acțiuni în proporție de 100% în cadrul Societății cu Răspundere Limitată (SRL) „Zeus Tur” și în cadrul SRL „Memoriem”. Am încercat să aflăm dacă președintele partidului FASM este persoana care a candidat la alegerile parlamentare din 2021 pe lista partidului „Șor”. Am telefonat la numărul indicat la datele de contact ale singurei companii a lui Beschieru care mai activează – „Memoriem”, firmă care prestează „servicii funerare complete, repatrierea persoanelor decedate din Europa și Rusia”.

Sursă: Comisia Electorală Centrală

Acesta a confirmat că este președintele partidului FASM și că nu are nimic de declarat. Ulterior, însă, a revenit cu un apel telefonic pentru a ne cere să-i transmitem întrebările pe care le avem.

Reporteră: Doar voiam să discutăm despre partidul al cărui lider sunteți.

A. Beschieru: Vă adresați într-un mesaj. Ceea ce am avut de spus, am spus la moment. [..]

Repoteră: Noi nu am reușit să găsim prea multe informații publice.

A. Beschieru: Eu am făcut o declarație la acel moment, e ceea ce am avut de spus. Acum lucrăm cu colegii și o să vedem.

Reporteră: De ce evitați o întâlnire cu noi?

A. Beschieru: Nu evit, chiar nu dispunem de timp, ca să vi-l acordăm dumneavoastră. Dacă sunt careva întrebări care vă interesează, vă voi răspunde când am timp.

Reporteră: Dar am putea discuta cu alți colegi de-ai dumneavoastră? Unde i-am putea găsi, unde-i sediul partidului?

A. Beschieru: Vedeți că dumneavoastră mă sunați pe un număr care-i al companiei, nici nu-i numărul meu. Am numărul de telefon personal și aș putea să vă răspund acolo.

Reporteră: Problema este că noi nu am reușit să identificăm un e-mail, un număr de telefon al partidului, la care v-am putea suna.

A. Beschieru: Nu văd o problemă. Puteți adresa mesaj în scris, chiar nu am ce să ascund și o să vă răspund cu drag.

Reporteră: Dar puteți să-mi spuneți unde este sediul partidului, un număr de contact sau adresa de e-mail?

A. Beschieru: Cu drag v-am răspuns la întrebările precedente.

Reporteră: Dar spuneți-mi unde-i sediul!

A. Beschieru: Sănătate vă doresc. Eu cu drag v-am răspuns. Suntem în căutare de sediu. Toate întrebările în scris.

Reporteră: Dumneavoastră spuneați că v-am sunat pe numărul de telefon de serviciu, spuneți-mi numărul de telefon al partidului, pentru a transmite întrebările.

A. Beschieru: Îmi scrieți toate întrebările pe care le aveți și vă răspund cu drag.

În consecință, i-am transmis întrebările într-un mesaj pe numărul de telefon al companiei care prestează servicii funerare, pe care acesta o administrează, întrucât nu am primit un număr de telefon sau o adresă de e-mail a partidului. Însă nici până astăzi nu am obținut vreun răspuns.