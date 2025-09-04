Parlamentare 2025: Mitropolia Moldovei își îndeamnă preoții să stea departe de „jocuri politice”. Mesajul ÎPS Vladimir

Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Înalt Prea Sfințitul (ÎPS) Vladimir, a îndemnat preoții din Mitropolie să evite implicarea în „jocuri politice” și să nu facă propagandă politică în perioada alegerilor parlamentare din 28 septembrie. În apelul său, ÎPS Vladimir a subliniat că „amvonul este loc exclusiv pentru răspândirea cuvântului Evangheliei și niciun alt îndemn sau mesaj, care ar putea dezbina și tulbura societatea”.

Joi, 4 septembrie, Mitropolia Moldovei a publicat un mesaj semnat de ÎPS Vladimir. În apelul său, acesta a menționat importanța alegerilor parlamentare de pe 28 septembrie, punctând că „nu sunt puține cazurile când se încearcă influențarea electoratului prin mijloace care nu respectă principiile libertății de alegere, iar acest lucru este cu atât mai îngrijorător cu cât în aceste manevre se încearcă atragerea slujitorilor Bisericii”.

„(…) Amvonul este loc exclusiv pentru răspândirea cuvântului Evangheliei și niciun alt îndemn sau mesaj, care ar putea dezbina și tulbura societatea, nu trebuie să răsune de acolo. Preotul, indiferent de rangul său, prin jurământului dat la hirotonire, are chemarea de a-I uni pe toți, fără a ține seama de viziunile politice ale celor care intră în Casa Domnului. Astfel, facem apel către clerul Mitropoliei Chișinăului și al Întregii Moldove de a nu se lăsa manipulat și implicat în jocuri politice, să se abțină de la propagandă politică și să îndemne enoriașii să-și exercite dreptul la vot în mod liber și conștient, știind că participă la făurirea viitorului țării noastre”, a menționat mitropolitul Vladimir.

Totodată, Înalt Prea Sfințitul (ÎPS) Vladimir s-a adresat enoriașilor cu îndemnul de a nu accepta „daruri necinstite”.

„Cu siguranță, data de 28 septembrie 2025 va intra în istoria Republicii Moldova ca o zi foarte importantă pentru viitorul nostru. De aceea vă îndemnăm să chibzuiți cu luare aminte și să vă rugați cu nădejde Domnului ca să ne povățuiască pe toți și pe fiecare în parte, pentru a face o alegere înțeleaptă, astfel încât această zi să fie una de unitate și nu de dezbinare. Pentru ca acest lucru să se împlinească, îi îndemnăm pe toți – slujitori și mireni – să nu se lase ademeniți de promisiuni și daruri necinstite, ci să urmeze glasul conștiinței și al credinței nu doar în ziua alegerilor dar și în fiecare clipă a vieții”, a conchis mitropolitul.

Pe 29 august, Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Evenimentul a avut loc în preajma Mănăstirii Căpriana.

Un raport al Serviciului de Informații și Securitate, prezentat în cadrul Parlamentului, joi 12 decembrie 2024, a arătat că aproximativ 500 de preoți şi enoriaşi ai Bisericii Ortodoxe din Moldova ar fi fost implicați în acțiunile de fraudare a alegerilor prezidențiale și a referendumului republican privind integrarea europeană, finanțate din Federația Rusă și coordonate de oligarhul Ilan Șor, aflat la Moscova.

Aceștia ar fi efectuat deplasări în Federația Rusă, cu sprijinul financiar al entităților din Rusia, şi au desfășurat evenimente locale, precum „Drumul Crucii” sau un „Marş al Păcii”. Totodată, în lunile august şi septembrie 2024, aproximativ 500 de preoți şi enoriaşi ai Bisericii Ortodoxe din Moldova s-au deplasat la Moscova în ceea ce ei au numit „pelerinaje”, a informat SIS.