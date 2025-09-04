Parlamentare 2025: Mitropolia Basarabiei și-a reafirmat poziția față de implicarea clerului în viața politică

Preoții din cadrul Mitropoliei Basarabiei sunt îndemnați să nu se implice în viața politică în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. În cadrul unei ședințe al Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei, ierarhii au adoptat o hotărâre prin care au subliniat că „nu sunțin niciun partid politic” din R. Moldova.

În cadrul unuei sinteze a ședinței de pe 1 septembrie, Mitropolia și-a reafirmat „poziției Bisericii față de implicarea clerului în viața politică”, amintind hotărârilor sinodale ale Bisericii Ortodoxe Române (1996, 2000, 2004, 2008, 2016 și 2020), care interzic arhiereilor, preoților, diaconilor și monahilor să facă politică partinică, să fie membri de partid, să candideze sau să participe la campanii electorale.

„Sinodul a subliniat că această rânduială este obligatorie și se respectă cu strictețe în Mitropolia Basarabiei. Totodată, s-a reafirmat faptul că Biserica Ortodoxă Română din Basarabia nu sprijină niciun partid politic, ci îndeamnă credincioșii să își exercite dreptul civic în spiritul responsabilității, promovând binele comun și valorile creștine”, a punctat Mitropolia.

Pe 4 septembrie, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Înaltpreasfințitul (ÎPS) Vladimir, a îndemnat preoții din Mitropolie să evite implicarea în „jocuri politice” și să nu facă propagandă politică în perioada alegerilor parlamentare din 28 septembrie. În apelul său, ÎPS Vladimir a subliniat că „amvonul este loc exclusiv pentru răspândirea cuvântului Evangheliei și niciun alt îndemn sau mesaj, care ar putea dezbina și tulbura societatea”. Totodată, Înalt Prea Sfințitul (ÎPS) Vladimir s-a adresat enoriașilor cu îndemnul de a nu accepta „daruri necinstite”.

Alegerile parlamentare din R. Moldova se vor desfășura pe 28 septembrie.