Natalia Gavrilița:  Nimeni nu a avut experiența atâtor crize suprapuse și să reușească să facă și pași importanți pentru viitor

Anul 2022 a fost un „an greu și la sfârșitul anului toți am simțit oboseala după atâtea noutăți proaste. Am reușit foarte multe: am păstrat pacea și stabilitatea. Am reușit să gestionăm criza care a început încă înaintea războiului.

Am făcut mulți pași istorici. Suntem țară cu statut de țară candidată la Uniunea Europeană (UE). R.Moldova a mai avut asemenea oportunități, dar nu au fost folosite. Am puz baza dezvoltării pentru viitor. Nimeni nu a avut experiența atâtor crize suprapuse și să reușească să facă și pași importanți pentru viitor” a declarat prim-ministra Natalia Gavrilița în cadrul emisiunii Новая неделя с Анатолием Голя de la TV8 luni, 16 ianuarie.

Am reușit să facem compensații, și să avem și energie. Soluții bune am luat încă în luna august când nu erau încă estimate cantitățile de gaz.

„Putem vorbi despre ce am putea face mai bine, dar cel mai important este că avem energie, căldură, compensații. Criza energetică a început înainte de război. Anul trecut, noi am reușit să ieșim la piața internațională de gaze și am oferit compensații populației. Nu aveam atunci mecanisme, dar ne-am propus să le realizăm, implementăm și adaptăm. Partenerii noștri consideră că aceasta este o experiență bună”, a suținut prim-ministra.

„Luăm decizii din ce în ce mai bune pentru populația noastră. Dacă guvernele precedente ar fi reieșit nu din interesele personale, dar din interesele populației, lucrurile ar fi stat altfel acum în R. Moldova” a conchis Natalia Gavrilița.

Referitor la negocierea din anul 2022 a contractelor de furnizare a gazelor cu Rusia, prim-ministra a susținut că „avem obiective și reeșind din obiective, purtăm negocieri de pe poziții ferme”.

Indexarea pensiei cu doar 14,1% și nu cu 30,24 % cât reprezenta indicele inflației în decembrie 2022, a reprezentat „indicatorul care se potrivește cel mai bine contextului actual, reieșind din buget”, deoarece „trebuie să păstrăm competitivitatea salarială și trebuie să ne gândim și să susținem toate păturile sociale”.

În cadrul emisiunii prim-ministra e declarat că în acest moment nu există informații referitor la noi riscuri la securitatea R. Moldova și a venit cu îndemnul „să păstrăm înțelepciunea, unitatea, încrederea”. Totodată a declarat că „sunt anumite riscuri pe care le estimăm și analizăm diverse scenarii ca să fim gata de preîntâmpinare a crizei. Nu totul depinde de noi, deaceea trebuie să ducem o politică echilibrată”.

Despre echipa de la guvernare Natalia Gavrilița a declarat că atunci „când avem probleme curente, tot timpul am avut profesioniști și oameni corecți în echipă. Echipa lucrează în folosul societății.

Nu avem încă un candidat pentru Primăria Chișinău. Analizăm potențiale candidaturi”.

Publicitate