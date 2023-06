„Moldova nu este singură”. Prim-ministrul Marii Britanii a anunțat un nou sprijin pentru R. Moldova

Marea Britanie va acorda un nou sprijin R. Moldova pentru a o ajuta să facă fața presiunii rusești. Anunțul a fost făcut pe 1 iunie de prim-ministrul Marii Britanii, Rishi Sunak, după Summitul Comunității Politice Europene (CPE) de la Bulboaca, Anenii Noi.

Prim-ministrul Marii Britanii, Rishi Sunak, a menționat într-o postare pe Twitter că „Moldova nu este singură” și că țara sa o va ajuta să facă față presiunii rusești. Sunak nu a precizat ce presupune „noul sprijin”, anunțat în cadrul Summituui CPE, însă, potrivit unui comunicat al guvernului britanic, prim-ministrul urma să anunțe un suport financiar de 10,5 milioane de lire sterline pentru gestionarea crizei refugiaților din R. Moldova.

As the first British Prime Minister to visit Moldova, I’m pleased to announce new support to aid them in the face of Russian aggression.



Moldova is not alone 🇬🇧🇲🇩 pic.twitter.com/00VMj1pvOJ