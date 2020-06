Maia Sandu, despre discuțiile cu PDM și votarea unui eventual Guvern condus de Andrei Năstase

Maia Sandu susține că colegii săi de partid poartă discuții cu membrii Partidului Democrat, însă aceștia, în prezent, nu sunt pregătiți pentru a ieși din majoritatea cu socialiștii. Cât ține de eventualitatea votării unui Guvern condus de Andrei Năstase, lidera PAS susține că Platforma DA nu a venit încă cu o ofertă concretă.

„Din câte cunoaștem, și aici pornesc de la discuțiile colegilor mei cu PDM, democrații nu sunt gata să părăsească majoritatea pe care o formează cu PSRM și să susțină un alt Guvern. Pentru moment, PDM susține că rămâne, în continuare, în această majoritate. Înțelegem că există animozități între PDM și Pro Moldova în situația în care deputații trec de la o formațiune la alta și există și speculații că unii dintre ei ar merge în partea cealaltă contra bani. Este complicat. E una când deputatul spune că nu mai vrea să fie într-o coaliție cu Dodon și alta e când motivațiile sunt altele”, a declarat lidera PAS în cadrul emisiunii Punctul pe Azi de la TVR Moldova.

În eventualitatea căderii Guvernului Chicu, Maia Sandu a subliniat că PAS nu va vota niciun Guvern care să depindă de voturile deputaților din fracțiunea Șor:

„Dacă PDM s-ar separa de socialiști și ar exista disponibilitatea lor să se convină unui alt Guvern, e important să înțelegem care sunt interesele celorlalți, ce se vrea și în ce măsură aceste formațiuni vor să lucreze pentru oameni”.

Întrebată totodată dacă ar susține un Guvern în frunte cu Andrei Năstase, Maia Sandu a menționat că PAS este deschis pentru propunerile Platformei DA, însă aceasta încă nu a venit cu o ofertă concretă.

„Ei până acum nu au venit cu informații concrete despre ce înseamnă oferta lor. Am auzit că au trei candidați la funcția de prim-ministru. În rest, nu am auzit nicio propunere concretă. Are rost însă să discutăm cine este în Guvern, care e programul pe care îl susține Guvernul, în cazul în care știm că există voturi. Din păcate, în prezent, aceste voturi nu există”, a conchis lidera PAS.