Maia Sandu a reconfirmat sprijinul R. Moldova pentru investigarea atrocităților Rusiei în Ucraina

Șefa statului Maia Sandu a participat marți, 9 mai, alături de reprezentanții mai multor state și instituții europene, la Summitul online al Grupului de bază privind înființarea Tribunalului Special pentru crimele agresiunii ruse în Ucraina. Potrivit instituției prezidențiale, Maia Sandu a subliniat că „abuzurile comise de Rusia împotriva umanității „nu vor rămâne nepedepsite” și că țara noastră „va continua să susțină Ucraina în lupta sa împotriva agresorilor”

Potrivit ministrului ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, 37 de țări și-au anunțat sprijinul pentru crearea unui tribunal special pentru investigarea atrocităților Rusiei în Ucraina.

Today, @ZelenskyyUa led an important Summit of the Special Tribunal’s Core Group initiated by @MFA_Ukraine. 37 participants confirmed their resolve to hold Russia’s top leadership accountable for the crime of aggression against Ukraine. The Special Tribunal will ensure justice.