Maia Sandu a discutat cu oficiali din Belgia, Luxemburg și Țările de Jos despre interferențe externe în alegeri

Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu reprezentanți ai formatului Benelux – Belgia, Luxemburg și Țările de Jos, trei dintre cele șase țări fondatoare ale Uniunii Europene, relatează Președinția într-un comunicat de presă emis luni, 25 august. Oficialii au discutat despre „protejarea proceselor electorale de interferențe externe” în contextul alegerilor parlamentare.

La întrevedere au participat Maxime Prévot, ministru al Afacerilor Externe, Afacerilor Europene și Cooperării pentru Dezvoltare al Belgiei; Xavier Bettel, ministru al Afacerilor Externe și Comerțului Exterior, Ministru al Cooperării pentru Dezvoltare și Afaceri Umanitare al Luxemburgului; și Heleen Bakker, director general pentru Cooperarea Europeană din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Țărilor de Jos.

Potrivit Președinției, în cadrul întrevederii, oficialii au reafirmat „sprijinul ferm” pentru aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană și au subliniat angajamentul lor de a susține reformele, modernizarea economiei și consolidarea instituțiilor democratice din țara noastră.

„Discuțiile au vizat, de asemenea, protejarea proceselor electorale de interferențe externe”, se arată în comunicatul citat.

La rândul său, președinta Maia Sandu a apreciat „suportul constant” al statelor Benelux și a reiterat „determinarea R. Moldova de a construi un viitor sigur, pașnic și european, care să aducă bunăstare tuturor cetățenilor”.