LIVE TEXT Ședința Parlamentului. Crearea unei comisii de anchetă în vederea investigării fenomenului escrocheriilor, pe ordinea de zi

În cadrul ședinței plenare a Parlamentului R. Moldova din 4 iunie, este prezentă o delegație a Comisiei pentru politică externă și cooperare interparlamentară a Radei Supreme a Ucrainei. Mai multe subiecte importante sunt pe ordinea de zi.

UPDATE 14:35 61 de deputați au susținut proiectul în lectura a doua.

UPDATE 14:07 Nicoale Mândra, secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii, prezintă proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de modificare nr. 1, semnat la Chișinău la 19 decembrie 2025, la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) privind realizarea Proiectului V de reabilitare a drumurilor din Moldova, semnat la Londra la 22 ianuarie 2024.

Potrivit acestuia, acordul de modificare prevede majorarea sumei împrumutului cu 150 milioane de euro — de la 150 milioane de euro la 300 milioane, necesare pentru acoperirea costurilor suplimentare generate de creșterea prețurilor la materiale și manoperă cu până la 39% în perioada 2021–2025, actualizarea proiectelor tehnice conform standardelor europene TEN-T și asigurarea implementării depline a Proiectului V. Totodată, Acordul ajustează structura tranșelor, termenele de rambursare și comisioanele aferente.

Sectoarele de drum vizate sunt drumul M1 Chișinău – Leușeni (84 km) și drumul M2, sectorul 2 al centurii or. Chișinău (9,480 km), care fac parte din rețeaua transeuropeană de transport TEN-T și au importanță strategică pentru conectarea R, Moldova la infrastructura rutieră a Uniunii Europene. Acordul prevede, de asemenea, implementarea și modernizarea sistemului de management al activelor rutiere (RAMS), care va permite monitorizarea continuă a stării drumurilor și planificarea eficientă a întreținerii.

UPDATE 13:56 Proiectul a fost votat de 63 de deputați.

UPDATE 13:25 Șarban prezintă proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză de Dezvoltare pentru realizarea Proiectului „Programul de dezvoltare integrată a agriculturii și irigațiilor – (iDRIP)”.

Prin proiectul de lege se vor reabilita două Sisteme Centralizate de Irigare (SCI) transmise în gestiunea Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, prin extinderea ariei de deservire și dezvoltare a irigațiilor la scară mică pentru sporirea accesului fermierilor la resurse de apă calitativă pentru irigare, precum:

reabilitarea SCI ”Criulenii de Sus” – va fi reabilitată o suprafață de circa 1276 ha, aproximativ 300 de beneficiari, inclusiv Universitatea Tehnică din Moldova și SA „Cricova”;

reabilitarea SCI “Călinești” – va fi reabilitată o suprafață de 1794 ha, aproximativ 65 de beneficiari.

Potrivit secretarului de stat, reabilitarea acestor două sisteme centrale de irigare va duce la creșterea profitabilității agricole, sporirea competitivității și stimularea investițiilor în tehnologii și practici moderne de-a lungul întregului lanț valoric agroalimentar.

Acordul de facilitare de credit prevede rambursarea creditului până la data de 20.02.2041, acesta va rămâne în vigoare atâta timp cât orice sumă este restantă.

UPDATE 13:21 63 de deputați au susținut proiectul de lege.

UPDATE 12:52 Vasile Șarban, secretarul de stat al Ministerului Agriculutrii și Industriei Alimentare (MAIA), a prezentat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Agenția Franceză de Dezvoltare pentru realizarea Proiectului „Programul de dezvoltare integrată a agriculturii și irigațiilor – (iDRIP)”.

Potrivit acestuia, suma acordată va facilita posibilitatea R. Moldova de a putea înregistra plus valoare terenurilor care vor avea acces la apă sustenabilă pentru irigare.

Acordul de grant de 15 miloane de euro reprezintă un ajutor substanțial pentru sectorul agricol și reprezintă 25% din valoarea proiectului iDRIP (6o milioane de euro) și este clasificat drept un contract de stat cu impact financiar asupra bugetului de stat.

UPDATE 12:37 Ordinea de zi a fost aprobată de 56 de deputați.

UPDATE 12:32 Gaik Vartanean, deputat al Blocului „Alternativa”, a cerut audierea ministrului Osmochescu, în urma declarațiilor sale publice privind planul „B” al R. Moldova, care presupune unirea cu România. Inițiativa sa nu a întrunit numărul necesar de voturi.

UPDATE 12:26 79 de deputați au votat pentru modificarea ordinei de zi, adăugând inițiativa propusă de Usatîi.

UPDATE 12:22 Grigore Novac, deputat al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, cere audierea ministrei de interne pe fondul numărului alarmant de mare a escrocheriilor.

Renato Usatîi, liderul formațiunii „Partidul Nostru”, cere crearea unei comisii parlamentare de anchetă din care să facă parte toate instituțiile relevante pentru a combate fenomenul escrocheriilor. Totodată, Usatîi propune un proiect care să asigure verificarea autenticității și originii numărului de telefon care contactează victimele.

UPDATE 12:20 Igor Grosu a continuat ședința prin omagierea lui Eugen Doga, care a murit pe 3 iunie.

UPDATE 12:18 Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, a adăugat că la Conferința investițională R. Moldova – UE de astăzi, 4 iunie, țara noastră urrmează să beneficieze de investiții de peste 1 miliard de euro din partea companiilor private, inclusiv din UE, și a instituțiilor financiare internaționale.

UPDATE 12:17 Marcel Spatari, președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, a declarat în cadrul ședinței că printr-o scrisoare oficială transmisă ieri, 3 iunie, sub egida Președinției cipriote a Consiliului UE, cele 27 de state membre au confirmat că Republica Moldova este „suficient de pregătită” pentru deschiderea negocierilor pe Clusterul 1 privind valorile fundamentale.

UPDATE 12:15 Igor Grosu, președintele Parlamentului, a anunțat că în plen sunt prezenți reprezentanții a Radei Supreme. „Slava Ukraine”, a adăugat Grosu, fiind urmat de un rând de aplauze. Majoritatea deputaților s-au ridicat să aplaude, mai puțini comuniștii și socialiștii.

UPDATE 12:14 83 de deputați sunt prezenți la ședință.

