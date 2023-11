LIVE Anunțul Comisiei UE privind începerea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și comisarul european pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere, Olivér Várhelyi, susțin o conferință de presă privind Raportul de extindere al Uniunii Europene și recomandarea de a începe negocierilor de aderare a R. Moldova și Ucrainei la UE.

Ministrul afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu, efectuează miercuri, 8 noiembrie, o vizită de lucru la Bruxelles.

Conform oficialului de la Chișinău, în premieră, raportul CE va include o analiză a evoluțiilor din R. Moldova.

„(…) Mizăm că vom obține recomandarea de începere a negocierilor de aderare. În cadrul vizitei, voi avea întrevederi bilaterale cu oficiali europeni cu care voi discuta avansarea procesului de aderare al țării noastre la Uniunea Europeană și despre progresele substanțiale pe care a reușit să le înregistreze țara noastră în ultimul un an și jumătate”, a declarat Nicu Popescu.

Europarlamentarul Siegfried Mureşan, preşedintele Delegaţiei Parlamentului European pentru relațiile cu R. Moldova, consideră că începerea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE trebuie să fie o „decizie firească acum, la final de an”. În același timp, potrivit europarlamentarului, o eventuală decizie pozitivă a Consiliului European în luna decembrie trebuie urmată cât mai curând de prima conferință interguvernamentală de negociere UE – Moldova.

„(…) În cazul unui aviz pozitiv al Comisiei, Consiliul European va trebui să ia o decizie finală în acest sens al reuniunea din 14 – 15 decembrie. Noi, Parlamentul European, suntem uniți în a susține începerea negocierilor de aderare. Este, în primul rând, în interesul de securitate al Europei să accelerăm integrarea europeană a Moldovei. În plus, este un moment foarte bun în relația UE – R. Moldova pe care nu trebuie să-l ratăm.

Conducerea proeuropeană a R. Moldova a reușit, în ultimii doi ani, mai multe progrese în domeniul reformelor decât au reușit toate guvernele precedente la un loc. În același timp, Uniunea Europeană și statele membre sunt mai hotărâte mai mult ca oricând să sprijine R. Moldova: am mobilizat, în ultimii doi ani, peste 1,2 miliarde de euro sub formă de asistență financiară europeană pentru Moldova. Totodată, am oferit R. Moldova acces la mai multe programe și agenții europene care aduc țării beneficii concrete și imediate (…). O conferință interguvernamentală la începutul anului va putea lua primele decizii importante, astfel încât negocierile să progreseze la nivel tehnic în a doua parte a anului”, afirmă europarlamentarul Siegfried Mureşan.