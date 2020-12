Igor Dodon a avut o nouă întrevedere cu ambasadorul Rusiei la Chișinău

Președintele în exercițiu, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Federației Ruse în R. Moldova, Oleg Vasnețov, cu care a discutat mai multe subiecte, inclusiv vizita acestuia la Moscova după ce îi va expira mandatul de președinte.

Dodon anunță că în cadrul întâlnirii au fost discutate „mai multe chestiuni legate de agenda bilaterală”.

„Am constatat o îmbunătățire semnificativă a relațiilor moldo-ruse în anul curent. De asemenea, am vorbit despre reuniunea Consiliului Suprem al Uniunii Economice Eurasiatice, în cadrul căreia am rostit un discurs. Țin să menționez că țara noastră are statut de observator în cadrul UEEA”, spune Dodon.

Cei doi au mai discutat ddespre agenda summit-ului online al Comunității Statelor Independente, care va avea loc la 18 decembrie, dar și despre vizita sa de lucru la Moscova, care este preconizată la finele acestei luni, adică după ce îi va expira mandatul de președinte.