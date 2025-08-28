Guvernul rămâne fără 7 miniștri. Numele acestora și motivul suspendării din funcție

Șapte miniștri din Guvernul Recean vor fi suspendați din funcție pentru o lună, începând de vineri, 29 august. Decizia vine în contextul campaniei electorale, aceștia fiind candidați la funcția de deputați pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Prim-ministrul Dorin Recean, care la fel candidează, rămâne totuși în funcție, pentru că legea nu prevede suspendarea acestuia.

Deciziile de suspendare semnate de prim-ministrul Dorin Recean, pentru șapte membri ai Guvernului, au fost publicate joi, 28 august, în Monitorul Oficial.

Miniștri cărora le-a fost suspendată activitatea sunt: viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea; ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu; ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga; ministra Finanțelor, Victoria Belous; viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi; ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun; viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Roman Roșca.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, în contextul începerii campaniei electorale pe 29 august, conform Codului electoral, viceprim-miniștrii și miniștrii care candidează au obligația de a-și suspenda activitatea de ministru.

„Până la încheierea campaniei, atribuțiile lor vor fi exercitate de secretarii de stat din cadrul ministerelor respective”, a precizat Vodă.

În ședința de Guvern din 20 august, au fost suspendați din funcție 13 secretari generali ai ministerelor, secretarii de stat și alte persoane numite de Guvern, în contextul începerii campaniei electorale.

Cei 13 secretari generali, secretari de stat și demnitari numiți de Guvern care și-au suspendat activitatea pe perioada campaniei electorale sunt: directorul Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhari, secretarul general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Sergiu Gherciu, secretarul general al Guvernului, Artur Mija, secretara de stat a Guvernului, Ana Calinici, secretara generală a Guvernului, Tatiana Cucuietu, șeful oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, Vladimir Rusu, șeful oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, Ion Ciumac, șeful oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat, Victor Mătrăgună, șefa oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, Tatiana Rotari, șefa adjunctă a oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, Elena Covaliuc, șef adjunct al oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, Simion Pădurean, șef adjunct al oficiului teritorial Edineț al Cancelariei de Stat, Alexandru Bordeinîi, șef șef adjunct al oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, Nicolai Drumea.

Perioada electorală pentru alegerile parlamentare începe pe 29 august și se va încheia pe 26 septembrie, în ziua de vineri dinaintea votării.