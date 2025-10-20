„Ghena și Nicoleta” nu există? Ion Ceban susține că sunt „anumite circumstanțe” când comentariile de pe pagina oficială a Primăriei sunt șterse

Edilul Ion Ceban a comentat „incidentul” de pe 15 octombrie, când pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Chișinău a apărut o postare incoerentă și cu greșeli gramaticale, care sugera că ar exista trei oameni, printre care „Ghena și Nicoleta”, care „curăță” comentariile „cu prostii” de la postările municipalității. Primarul general a declarat că sunt „anumite circumstanțe” când comentariile pot fi șterse.

Luni, 20 octombrie, la ședința operativă a serviciilor Primăriei, Ion Ceban a fost întrebat despre această situație. În replică, Ceban a negat că în cadrul instituției ar exista angajați care se ocupă de ștergerea comentariilor negative de pe pagina de Facebook a Primăriei Chișinău.

„Chiar dacă ar exista ce spuneți dumneavoastră și nu ar fi o intervenție din exterior, în anumite circumstanțe, când sunt cuvinte necenzurate sau altele, nu pot fi admise pe pagina Primăriei. Iar cineva separat să se ocupe de asta, nu se ocupă”, a răspuns Ceban la întrebarea unui jurnalist.

Totodată, Ceban a afirmat că preferă ca atenția publică să se concentreze „pe miile de proiecte implementate în sectoarele și suburbiile Capitalei și nu pe astfel de incidente”.

Miercuri, 15 octombrie, pe pagina de Facebook a Primăriei a apărut o postare incoerentă și cu greșeli gramaticale. O fotografie cu un indicator rutier era însoțită de un text în care autorul postării mărturisea că „nu reușește” să „curățe” comentariile lăsate de utilizatori la postările municipalității, deși este ajutat de 2 colegi – „Ghena” și „Nicoleta”.

„Eu stau la calculator, dar telefonul este la încărcat sus în cameră. Eu îl încarc de 4 ori pe zi, eu citesc comentarii și curăț. Nu reușesc pe toate să le scot. Dacă am trecut peste postare și am șters din ele prostii, mă duc mai departe să văd. Dacă apar noi, nu reușesc să le văd. Dacă e mare problemă cu ele, setăm filtre sau scoatem comentarii la postări, nu văd altă soluție. Și, apropo, nu doar eu stau. Și Ghena curăță, și Nicoleta. Suntem trei persoane și nu reușim”, mărturisea un presupus administrator al paginii oficiale a Primăriei.

Ulterior, Primăria a venit cu o reacție, susținând că pagina sa oficială de Facebook a fost „compromisă temporar”.