Fostul polițist Vladislav Corcodel, învinuit într-un dosar de luare de mită de 50.000 de euro, a fost scos de sub urmărire penală

Procuratura Generală l-a scos de sub urmărire penală pe fostul polițist Vladislav Corcodel, învinuit într-un dosar de luare de mită de 50.000 de euro pentru mușamalizarea unui dosar de contrabandă, relatează anticoruptie.md. Decizia vine după 4,5 ani de la intentarea dosarului. Procuratura a dispus scoaterea imobilelor de sub sechestru şi restituirea bunurilor, obiecte de preţ şi bijuterii din metale preţioase, precum şi banii ridicaţi în urma percheziţiilor de la domiciliul lui Corcodel.

Anticoruptie.md scrie că în ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală, semnată de procuroprul Vladislav Căruceru, se precizează că dosarul intentat pe numele lui Corcodel a fost fabricat de către Procuratura Anticorupţie pentru ca acesta să fie înlăturat de la investigarea unei scheme de contrabandă transfrontalieră cu ţigări, în care ar fi fost implecate firma Şerif din Tiraspol şi Combinatul de Tutun din Chişinău. Conform documentului, după înlăturarea lui Corcodel de la investigaţii, mai multe persoane implicate au fost scoase de sub urmărire penală.

Într-un interviu oferit toamna trecută pentru portalul Anticorupţie.md, Vladislav Corcodel a declarat că dosarul i-a fost pornit la comanda fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc, care ar fi impus controlul asupra schemelor de contrabandă.

„Am fost atenționat de mai multe ori să nu ating în investigația mea anumiți demnitari de rang înalt, implicați în contrabanda cu țigări. Am fost avertizat chiar să renunț, că voi avea probleme mari. În 2016, am fost înlăturat de la investigarea schemelor, deși acest lucru puteau să-l facă doar cei din Comisia europeană. Dosarul gestionat de mine avea aproape o mie de volume, erau multe probe, expertize judiciare, interceptări ale convorbirilor telefonice. Eu devenisem foarte incomod. După ce am fost înlăturat de la dosarul cu contrabanda, am fost contactat de procurorul Lilian Bacalîm ca să particip la o percheziție. Era vorba despre un agent economic implicat în contrabandă, dar care nu avea nimic la dosarul la care lucrasem. Acesta a fost pregătit să mă provoace ca să-mi dea banii. Mi-a propus la telefon, am avut cu el și o întâlnire, l-am refuzat categoric. Au venit la mine și presupușii complici pe dosar, au încercat să mă convingă să iau banii, dar am refuzat. Apoi banii au fost luați de ei, iar pe mine m-au denunțat. Toată învinuirea s-a bazat pe niște denunțuri neverificate. Am înțeles că vor să mă bage în închisoare pentru o perioadă îndelungată și am decis să mă ascund”, a declarat Corcodel.