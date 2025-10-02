Fostul dictator sirian, Bashar al-Assad, ar fi fost otrăvit la Moscova după o tentativă de asasinare

Fostul președinte sirian Bashar al-Assad a fost spitalizat la Moscova în urma unei presupuse tentative de otrăvire, susține Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR). Dictatorul destituit, care a primit azil politic în Rusia după ce a fost răsturnat de la putere în urmă cu zece luni, ar fi fost externat recent dintr-un spital din capitala rusă, transmite digi24.ro.

Potrivit SOHR, informația a fost obținută de la o „sursă privată”, care a declarat că Assad „a fost otrăvit”, iar tentativa de asasinat ar fi avut drept scop „punerea în dificultate a guvernului rus și acuzarea acestuia de complicitate” la moartea sa.

Starea lui Assad, în vârstă de 60 de ani, este acum stabilă, menționează publicația. Singura persoană căreia i s-a permis accesul în spital ar fi fost fratele său, Maher Assad, din motive de securitate. Potrivit Digi24, autoritățile ruse nu au relatat informații despre acest eveniment.

Fostul președinte sirian al-Assad și familia sa au fugit din Siria în Rusia în decembrie anul trecut după ce forțele de opoziție au preluat controlul asupra Damascului, ceea ce a dus la prăbușirea rapidă a regimului său.