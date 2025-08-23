Experți, politologi, primari și o bucătăreasă FMF, printre candidații Blocului „Împreună” la parlamentare. Sergiu Tofilat – primul pe listă

Lista Blocului Electoral „Împreună” pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 cuprinde 58 de candidați. Pe prima poziție figurează Sergiu Tofilat, fost membru al Consiliului de observatori al SA „Moldovagaz” și expert în domeniul energetic. Acesta este urmat de Anatolie Prohnițchi, liderul Partidului Verde Ecologist, și de Ștefan Gligor, președintele Partidului Schimbării.

Lista candidaților:

Sergiu Tofilat – Partidul Schimbării – analist politici energetice și finanțe – Comunitatea WatchDog.MD Anatolie Prohniţchi – președintele Partidului Verde Ecologist Ștefan Gligor – președintele Partidul Schimbării – avocat, Biroul asociat de avocați „Gligor și Partenerii” Corina Gaibu – Partidul Schimbării – directoare – SC „Prospero Comerț” SRL Ion Potlog – Partidul Schimbării – director – HPI Wind LTD Oleg Tofilat – Partidul Schimbării – director executiv al Asociației „Uniunea Transportatorilor și Drumarilor din R. Moldova” Natalia Iațco – Partidul Verde Ecologist – politolog Simion Tatarov – primarul orașului Rezina, aflat la al treilea mandat. În 2015, Simion Tatarov a fost ales primar al orașului Rezina din partea fostului PDM, iar ulterior a devenit membru al Consiliului Național al partidului. Apoi a candidat la șefia orașului susținut de Partidul Popular European din Moldova. În 2023, a candidat sub simbolul Partidului Schimbării. Cristina Craevscaia-Derenova – Partidul Schimbării – lectoare universitară la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți Natașa Bezerău – Partidul Schimbării – primara com. Bilicenii Vechi Rodica Tcaci – Partidul Schimbării – liber profesionistă Alexandru Corețchi – Partidul Schimbării – consultant Net IT Plus SRL Ana Timiș – Partidul Verde Ecologist – manageră „EGOSEF” SRL, Italia Sergiu Seinic – Partidul Schimbării – director „SASU Seinic” SRL Oleg Brega – Partidul Verde Ecologist – liber profesionist Victor Brînză – Partidul Schimbării – avocat Maria Macrii – Partidul Schimbării – secretară a consiliului comunal, Primăria Saharna Nouă Leonid Ogariov – Partidul Schimbării Andrei Sochirca – Partidul Schimbării – medic imagist, Spitalul Clinic Bălți Tatiana Dumitraș – Partidul Verde Ecologist – specialistă arhivară, Primăria Florițoaia Veche Gheorghe Răileanu – Partidul Schimbării – jurist ÎI „Mediprof-Răileanu” Tudor Șoitu – Partidul Schimbării – pensionar, ex-vicepreşedinte al Curţii de Conturi Ion Hîncu – Partidul Schimbării – șeful secției Managementul calității serviciilor medicale, Spitalul Raional Cantemir Alexei Mereuța – Partidul Schimbării – director SA „Constructorul din Telenești” Lilian Moroșan – Partidul Schimbării – manager BizLianPrim SRL Alina Fiodorov – Partidul Schimbării – conducătoare artistică Casa de Cultură Batîr Liubovi Spinei – Partidul Verde Ecologist – liber profesionistă Ion Nistreanu – Partidul Schimbării – pensionar Tamara Banari – Partidul Schimbării – contabilă „BrînzeniAgro” SRL Inga Cotoros – Partidul Schimbării – profesoară ASEM Vasile Hâncu – Partidul Schimbării – agricultor Andrei Arhirii – Partidul Schimbării – profesor Școala de Muzică Drochia Ilie Verdeș – Partidul Schimbării – administrator „MolAgro ESP” SRL Nina Grădinaru – Partidul Verde Ecologist – liber profesionistă Gheorghe Rusu – Partidul Schimbării Ion Rață – Partidul Verde Ecologist – directorul Asociația cultivatorilor de cânepă industrială Mariana Burac – Partidul Schimbării – educatoare la Grădinița „Ghiocel”, Cimișlia Gherasim Tofan – Partidul Schimbării – administrator Tofan & Co ÎI Ana Malai – Partidul Schimbării – bucătăreasă, Federația Moldovenească de Fotbal Ludmila Racu – Partidul Schimbării – profesoară Liceul Teoretic Mălăiești Vasile Temciuc – Partidul Schimbării – administrator Alexgreen Concept SRL Sergiu Buruiană – Partidul Schimbării – antreprenor Dumitru Chirtoca – Partidul Schimbării – contabil-șef „Candidus” SRL Ion Sîrbu – Partidul Schimbării – pensionar Victoria Țepordei – Partidul Schimbării – manageră de proiect Happy Tom SRL Vasile Cotoros – Partidul Schimbării – director – GȚ „Vasile Cotoros” Daniela Cuțuruba – Partidul Schimbării – șefă departament SC „Naiman-Com” SRL Cosmin-Gabriel Parfene – Partidul Schimbării – operator Mioniscom SRL Aurelia Grigoraș – Partidul Schimbării – directoare Instituția de Educație Timpurie Stela Babii – Partidul Verde Ecologist – administratoare SC „Fetescu X” SRL Alisa Baştannic – Partidul Verde Ecologist – doctoră psihologă Clinica Sancos Vladimir Munteanu – Partidul Schimbării – angajat în serviciul securitate IET Toceni Irina Țîgancova – Partidul Verde Ecologist – liber profesionistă Aurelia Găină – Partidul Schimbării – educatoare Grădinița „Albinuța” Marin Cataragă – Partidul Verde Ecologist – asistent personal CNAS Mihail Rotari – Partidul Verde Ecologist – liber profesionist Valeriu Guștiuc – Partidul Verde Ecologist – pensionar Svetlana Cociu – Partidul Verde Ecologist – contabilă „Dalin Time” SRL

Blocul electoral „Împreună”, constituit din Partidul Schimbării și Partidul Verde Ecologist, a fost înregistrat pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie, cu o listă de 58 de candidați la funcția de deputat, pe 19 august.

Blocul politic „Împreună” a fost creat în aprilie 2024 prin fuziunea a patru formațiuni: Partidul Schimbării, Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Liga Orașelor și Comunelor (LOC) și Platforma Demnitate și Adevăr (DA). În august 2024, cu puțin timp înainte de alegerile prezidențiale, CUB s-a retras din alianță.

În martie 2025, Partidul Verde Ecologist s-a alăturat blocului. La începutul lunii iulie, LOC a anunțat că va participa independent la alegerile parlamentare, iar Platforma DA a fost ulterior exclusă din bloc după ce a decis să concureze în alegeri alături de Partidul Acțiune și Solidaritate.