Experți, politologi, primari și o bucătăreasă FMF, printre candidații Blocului „Împreună” la parlamentare. Sergiu Tofilat – primul pe listă

Sursă foto: Facebook/ Blocul Împreună

Lista Blocului Electoral „Împreună” pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 cuprinde 58 de candidați. Pe prima poziție figurează Sergiu Tofilat, fost membru al Consiliului de observatori al SA „Moldovagaz” și expert în domeniul energetic. Acesta este urmat de Anatolie Prohnițchi, liderul Partidului Verde Ecologist, și de Ștefan Gligor, președintele Partidului Schimbării.

Lista candidaților:

  1. Sergiu Tofilat – Partidul Schimbării – analist politici energetice și finanțe – Comunitatea WatchDog.MD
  2. Anatolie Prohniţchi – președintele Partidului Verde Ecologist
  3. Ștefan Gligor – președintele Partidul Schimbării – avocat, Biroul asociat de avocați „Gligor și Partenerii”
  4. Corina Gaibu – Partidul Schimbării – directoare – SC „Prospero Comerț” SRL
  5. Ion Potlog – Partidul Schimbării – director – HPI Wind LTD
  6. Oleg Tofilat – Partidul Schimbării – director executiv al Asociației „Uniunea Transportatorilor și Drumarilor din R. Moldova”
  7. Natalia Iațco – Partidul Verde Ecologist – politolog
  8. Simion Tatarov – primarul orașului Rezina, aflat la al treilea mandat. În 2015, Simion Tatarov a fost ales primar al orașului Rezina din partea fostului PDM, iar ulterior a devenit membru al Consiliului Național al partidului. Apoi a candidat la șefia orașului susținut de Partidul Popular European din Moldova. În 2023, a candidat sub simbolul Partidului Schimbării.
  9. Cristina Craevscaia-Derenova – Partidul Schimbării – lectoare universitară la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
  10. Natașa Bezerău – Partidul Schimbării – primara com. Bilicenii Vechi
  11. Rodica Tcaci – Partidul Schimbării – liber profesionistă
  12. Alexandru Corețchi – Partidul Schimbării – consultant Net IT Plus SRL
  13. Ana Timiș – Partidul Verde Ecologist – manageră „EGOSEF” SRL, Italia
  14. Sergiu Seinic – Partidul Schimbării – director „SASU Seinic” SRL
  15. Oleg Brega – Partidul Verde Ecologist – liber profesionist
  16. Victor Brînză – Partidul Schimbării – avocat
  17. Maria Macrii – Partidul Schimbării – secretară a consiliului comunal, Primăria Saharna Nouă
  18. Leonid Ogariov – Partidul Schimbării
  19. Andrei Sochirca – Partidul Schimbării – medic imagist, Spitalul Clinic Bălți
  20. Tatiana Dumitraș – Partidul Verde Ecologist – specialistă arhivară, Primăria Florițoaia Veche
  21. Gheorghe Răileanu – Partidul Schimbării – jurist ÎI „Mediprof-Răileanu”
  22. Tudor Șoitu – Partidul Schimbării – pensionar, ex-vicepreşedinte al Curţii de Conturi
  23. Ion Hîncu – Partidul Schimbării – șeful secției Managementul calității serviciilor medicale, Spitalul Raional Cantemir
  24. Alexei Mereuța – Partidul Schimbării – director SA „Constructorul din Telenești”
  25. Lilian Moroșan – Partidul Schimbării – manager BizLianPrim SRL
  26. Alina Fiodorov – Partidul Schimbării – conducătoare artistică Casa de Cultură Batîr
  27. Liubovi Spinei – Partidul Verde Ecologist – liber profesionistă
  28. Ion Nistreanu – Partidul Schimbării – pensionar
  29. Tamara Banari – Partidul Schimbării – contabilă „BrînzeniAgro” SRL
  30. Inga Cotoros – Partidul Schimbării – profesoară ASEM
  31. Vasile Hâncu – Partidul Schimbării – agricultor
  32. Andrei Arhirii – Partidul Schimbării – profesor Școala de Muzică Drochia
  33. Ilie Verdeș – Partidul Schimbării – administrator „MolAgro ESP” SRL
  34. Nina Grădinaru – Partidul Verde Ecologist – liber profesionistă
  35. Gheorghe Rusu – Partidul Schimbării
  36. Ion Rață – Partidul Verde Ecologist – directorul Asociația cultivatorilor de cânepă industrială
  37. Mariana Burac – Partidul Schimbării – educatoare la Grădinița „Ghiocel”, Cimișlia
  38. Gherasim Tofan – Partidul Schimbării – administrator Tofan & Co ÎI
  39. Ana Malai – Partidul Schimbării – bucătăreasă, Federația Moldovenească de Fotbal
  40. Ludmila Racu – Partidul Schimbării – profesoară Liceul Teoretic Mălăiești
  41. Vasile Temciuc – Partidul Schimbării – administrator Alexgreen Concept SRL
  42. Sergiu Buruiană – Partidul Schimbării – antreprenor
  43. Dumitru Chirtoca – Partidul Schimbării – contabil-șef „Candidus” SRL
  44. Ion Sîrbu – Partidul Schimbării – pensionar
  45. Victoria Țepordei – Partidul Schimbării – manageră de proiect Happy Tom SRL
  46. Vasile Cotoros – Partidul Schimbării – director – GȚ „Vasile Cotoros”
  47. Daniela Cuțuruba – Partidul Schimbării – șefă departament SC „Naiman-Com” SRL
  48. Cosmin-Gabriel Parfene – Partidul Schimbării – operator Mioniscom SRL
  49. Aurelia Grigoraș – Partidul Schimbării – directoare Instituția de Educație Timpurie
  50. Stela Babii – Partidul Verde Ecologist – administratoare SC „Fetescu X” SRL
  51. Alisa Baştannic – Partidul Verde Ecologist – doctoră psihologă Clinica Sancos
  52. Vladimir Munteanu – Partidul Schimbării – angajat în serviciul securitate IET Toceni
  53. Irina Țîgancova – Partidul Verde Ecologist – liber profesionistă
  54. Aurelia Găină – Partidul Schimbării – educatoare Grădinița „Albinuța”
  55. Marin Cataragă – Partidul Verde Ecologist – asistent personal CNAS
  56. Mihail Rotari – Partidul Verde Ecologist – liber profesionist
  57. Valeriu Guștiuc – Partidul Verde Ecologist – pensionar
  58. Svetlana Cociu – Partidul Verde Ecologist – contabilă „Dalin Time” SRL

Blocul electoral „Împreună”, constituit din Partidul Schimbării și Partidul Verde Ecologist, a fost înregistrat pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie, cu o listă de 58 de candidați la funcția de deputat, pe 19 august.

Blocul politic „Împreună” a fost creat în aprilie 2024 prin fuziunea a patru formațiuni: Partidul Schimbării, Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Liga Orașelor și Comunelor (LOC) și Platforma Demnitate și Adevăr (DA). În august 2024, cu puțin timp înainte de alegerile prezidențiale, CUB s-a retras din alianță.

În martie 2025, Partidul Verde Ecologist s-a alăturat blocului. La începutul lunii iulie, LOC a anunțat că va participa independent la alegerile parlamentare, iar Platforma DA a fost ulterior exclusă din bloc după ce a decis să concureze în alegeri alături de Partidul Acțiune și Solidaritate.

