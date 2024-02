Dorin Recean: „Condamnăm ferm atacurile recente și nejustificate ale Rusiei împotriva Ucrainei, care au afectat din nou și R. Moldova”

Prim-ministrul Dorin Recean a condamnat ferm atacurile recente și nejustificate ale Rusiei împotriva Ucrainei, care au afectat din nou și R. Moldova, informează purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă.

„Astăzi, fragmente de dronă au fost găsite în partea de sud a Republicii Moldova. Investigația este în derulare.

Siguranța publică este asigurată de către autorități și nu există riscuri pentru comunitățile locale”, a comentat premierul Dorin Recean pe platforma X.

We strongly condemn Russia's recent unjustifiable attacks against Ukraine, which have yet again impacted Moldova.



Today, fragments of a drone were found in the Southern part of the country. Investigation is underway. Safety is ensured & there are no risks for local communities.