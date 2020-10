Dodon, despre lipsa la dezbaterile politice: „Dezbaterile și show-urile pe mine nu mă caracterizează”

Candidatul Independent, Igor Dodon, își motivează în continuare lipsa la dezbateri prin faptul că va participa doar în turul doi al dezbaterilor electorale, în cazul în care va fi organizat. Declarația a fost făcută astăzi, 29 octombrie, în cadrul emisiunii „Igor Dodon Răspunde”

„Pentru ce sau cine cere aceste dezbateri electorale și cu ce scop. Cu regret unii oponenți electorali confundă campania electorală cu briefing-urile de presă și discuțiile pe rețelele de socializare. Eu sunt gata să discut cu oricine, dar să discutăm proiecte ce țin de dezvoltarea R. Moldova sau să hotărâm o problemă sau alta (problema drumurile, salariilor), dar nu discuții sterile despre ce și cine a făcut până acum sau învinuiri care apar în fiecare zi. Am văzut că majoritatea candidaților își creează strategia bazată pe critica mea. Eu am spus recent la o emisiune că dacă le scoți din gură cuvântul Dodon, aceștia nu vor avea despre ce vorbi. Care este sensul să mergi la dezbateri cu 7-8 candidați? Eu am ales să mă întâlnesc cu cetățenii R. Moldova. Lipsa de profesionalism a candidaților încearcă să o completeze din populism.



Dacă va fi turul doi poate voi merge la o dezbatere electorală sau două. Eu învit candidații să meargă în teritoriu, iar dezbaterile și show-urile pe mine nu mă caracterizează, eu sunt omul lucrurilor concrete“, a susținut Doodn.

Igor Dodon nu a venit la nicio dezbatere televizată în această campanie electorală. Acesta nu s-a prezentat nici la dezbaterea lansată de către candidata Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu. Cei doi urmau să discute „despre cele mai urgente și importante probleme prin care trec oamenii”.

Alegerile prezidențiale vor avea loc pe 1 noiembrie 2020. În cursă sunt înregistrați opt concurenți electorali, dintre care șapte desemnați de formațiuni politice și actualul președinte al țării, în calitate de candidat independent. Pentru a fi declarat valabil, la scrutin trebuie să participe cel puțin 1/3 din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale.

Lista candidaților: