Dodon cere ca Parlamentul să exprime o „poziție clară” privind războiul din Ucraina. Igor Grosu: „figurații de doi bani”

Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), cere ca Parlamentul de la Chișinău să exprime o „poziție clară” privind războiului din Ucraina și „Planul de pace”. În acest sens, propune azi, pe 29 decembrie, o rezoluție de susținere și cere suportul tuturor deputaților. Igor Grosu, președintele Parlamentul și a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a făcut o asociere cu „musca la arat”.

„Astăzi, vin cu propunerea privind adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a unei rezoluții în sprijinul planului de pace al lui Donald Trump. Majoritatea cetățenilor noștri își doresc restabilirea cât mai rapidă a păcii și a stabilității în regiune, de aceea, astăzi mai mult ca oricând, este important să promovăm pași orientați spre dialog și soluționare pașnică. Am început pregătirea proiectului de hotărâre a Parlamentului și sperăm că toate forțele parlamentare vor da dovadă de responsabilitate și vor susține această inițiativă”, a scris Igor Dodon într-o postare pe rețelele sociale.

Igor Grosu a comentat înaintea ședinței de astăzi, 29 decembrie, a Parlamentului că sunt niște „figurații de doi bani”.

„Asta un fel de musca la arat. Așa asociere îmi trezește. Sau buzoiul la arat. Nu vrea să propună o rezoluție către Putin ca să înceteze să omoare oameni în Ucraina? Singura asociere – musca la arat. Când oamenii acolo discută, pe ultima sută de metri, sper ultima sută de metri, căci toți urmărim”, a declarat Igor Grosu.

Acesta a mai subliniat că „suntem în așteptarea unui deznodământ care să fie pacea, ca oamenii să nu mai moară”.