DOC/ Un deputat PAS anunță că a înregistrat o inițiativă legislativă prin care cere anularea „secretului offshore”

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Dumitru Alaiba, a anunțat, marți, 13 aprilie, în cadrul unui briefing de presă, că a înregistrat o inițiativă legislativă prin care cere anularea „secretului offshore”. Potrivit politicianului, această inițiativă legislativă ar obliga reprezentanții Agenției Servicii Publice (ASP) să facă publice informațiile din Registrul de stat cu privire la beneficiarii efectivi ai firmelor offshore.

Potrivit deputatului, proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali propune implementarea unor prevederi prin care lista beneficiarilor efectivi ai tuturor companiilor cu fondatori în jurisdicții netransparente să fie publică.

„Vrem să cunoaștem numele celor care sub „secretul offshoreˮ ascund evaziuni fiscale, corupție, crime organizate, spălări de bani, atacuri raider. În ultimul deceniu, dar și înainte de aceasta, noi am fost martori la foarte multe crime financiare. Noi am fost martori la furtul unui miliard din Banca Națională. Această crimă economică a sărăcit populația. Noi am fost martori cum 22 miliarde de dolari au fost spălați în baza unor hotărâri de judecată corupte. Noi am fost martori la finanțarea ilegală a unui partid, mă refer la PSRM și dosarul Bahamas. Toate aceste crime financiare au un lucru comun – implicarea companiilor anonime, companii «offshore»”, a precizat deputatul.

Principalele prevederi ale proiectului de lege se referă la obligativitatea Agenției Servicii Publice (ASP) de a asigura vizualizarea publică a informației din Registrul de stat cu privire la beneficiarii efectivi în resursele și platformele existente de publicare a datelor deschise despre companii.

În context, Alaiba menționează că modificările prevăzute în inițiativa legislativă ar contribui la eliminarea unui focar de corupție de nivel înalt, ar contracara legalizarea sau tăinuirea veniturilor și a averilor dobândite ilegal prin crime financiare și evaziune fiscală și ar contribui semnificativ la asigurarea transparenței și a dreptului constituțional al cetățenilor de acces la informația de interes public.