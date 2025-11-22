DOC Audieri în cazul contrabandei cu muniții de la Leușeni-Albița: MAI, SIS și Serviciul Vamal, chemați în fața Comisiei pentru securitate națională

Miercuri, 26 noiembrie, Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică va audia Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și Serviciul Vamal (SV) în cazul depistării transportului cu muniții militare la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, pe 20 noiembrie. Subiectul figurează ca punct distinct pe ordinea de zi a ședinței comisiei.

Potrivit documentului semnat de președintele Comisiei, deputatul Lilian Carp, audierile vor avea loc începând cu ora 10:00, în sala Europa a Parlamentului. Deputații solicită explicații privind circumstanțele operațiunii, responsabilii instituționali și măsurile întreprinse după descoperirea încărcăturii militare.

Pe lângă cazul de contrabandă cu muniții, comisia va examina creșterea consumului și traficului de droguri în R. Moldova, în prezența reprezentanților MAI, Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Ministerului Sănătății (MS), SIS, Procuraturii Generale (PG), Inspectoratului General al Poliției (IGP), Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), Inspectoratului General pentru Migrație (IGM), SV și Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP).

Totodată, va avea loc audierea instituțiilor competente în legătură cu decesul adolescentei de la Hotelul Național, pentru care sunt cerute clarificări suplimentare de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și Procuratura Generală (PG).

În cadrul aceleiași ședințe, înainte de audieri, comisia va examina mai multe proiecte legislative, inclusiv modificări la Legea privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă, la regimul explozivilor de uz civil, precum și inițiative ce țin de achizițiile publice.

Ședința va începe la ora 09:00.

Doc by Ziarul de Gardă