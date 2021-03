Deputații „Șor”, după consultările de la Președinție: „Am avut discuții constructive”

Deputații Partidului Politic „Șor” susțin că „rămân ferm pe poziții în legătură cu învestirea unui Guvern cu atribuții și drepturi depline, susținut de o majoritate parlamentară formalizată”. Asta spun parlamentarii „Șor” după consultările de luni, 29 martie, cu președinta R. Moldova, Maia Sandu.

„Am avut discuții constructive, am discutat despre aspecte constituționale. Am reconfirmat că în Parlament există o majoritate parlamentară pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier. Premierul trebuia să fie ales demult. Noi am discutat despre aspecte constituționale în legătura cu candidatul desemnat de președintă. Noi am reiterat că nealegerea unui Guvern nu este unicul motiv din care pot fi declanșate alegeri. Noi am încercat să îi comunicăm președintei tot ce se întămplă în țară, pentru ca ea să pună pe primul loc agenda cetățenilor. Noi tot suntem pentru o resetare a clasei politice, dar abia după depășirea crizei pe care o avem. Noi credem și sperăm că vom fi auziți”, a declarat Denis Ulanov.