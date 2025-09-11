AUDIO Percheziții în dosarul privind coruperea alegătorilor de către organizația Șor: „Primesc indicații de la coordonatori din Rusia privind distribuirea materialelor de dezinformare”

Oamenii legii anunță că joi, 11 septembrie, au desfășurat 15 percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani.

„În timpul investigațiilor s-a stabilit că, un grup de persoane cu roluri bine determinate, acționând din interes material și în beneficiul organizației criminale „Șor”, pe parcursul anului curent, pregăteau coruperea alegătorilor în perspectiva alegerilor parlamentare din 2025. Pentru realizarea acestor scopuri, erau utilizate diverse metode prin care mijloacele bănești de proveniență dubioasă erau transferate, convertite și distribuite prin intermediul aplicației mobile PSB a băncii ruse „Promsviazybank” – instituție aflată sub sancțiuni internaționale”, se arată în comunicatul de presă emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP).

În cadrul perchezițiilor ar fi fost ridicate sume de bani în diferită valută, telefoane mobile, laptopuri; documente bancare, carduri, înscrisuri de ciornă, liste cu persoane și automobile participante la proteste, precum și sumele achitate pentru prezență; dar și alte probe relevante anchetei.

Totodată, potrivit Poliției, a fost documentată metoda prin care membrii organizației criminale instalează pe telefoanele cetățenilor aplicația „Taito”, în care aceștia introduc benevol date cu caracter personal (identitate, adresă, număr de telefon, cod personal).

„Această practică reproduce mecanismul utilizat anterior prin aplicația PSB, prin intermediul căreia au fost distribuiți bani în campaniile electorale și referendumul din toamna anului 2024”, subliniază IGP.

Investigațiile ar mai arăta că o parte din mijloacele financiare sunt „lichefiate” prin aplicația Telegram, utilizând un bot. De asemenea, s-ar fi constatat că aplicația PSB rămâne activă pe telefoanele membrilor organizației criminale, aceștia accesând-o prin aplicații de tip VPN.