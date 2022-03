Anthony Blinken: SUA au văzut „rapoarte foarte credibile despre atacuri deliberate asupra civililor” în Ucraina

Secretarul de stat al SUA Anthony Blinken a declarat că SUA au văzut „rapoarte foarte credibile despre atacuri deliberate asupra civililor” în Ucraina, care ar fi considerate o crimă de război, transmite CNN, preluat de g4media.ro.

„Jake, am văzut rapoarte foarte credibile despre atacuri deliberate asupra civililor care ar constitui o crimă de război. Am văzut rapoarte foarte credibile despre utilizarea anumitor arme”, i-a spus Blinken lui Jake Tapper de la CNN la „State of the Union”, un cunoscut program de dezbateri politice, realizat de Jake Tapper and Dana Bash.

„Și ceea ce facem acum este să documentăm toate acestea, să le punem la un loc, să le analizăm și să ne asigurăm că oamenii și organizațiile și instituțiile corespunzătoare investighează dacă au fost sau sunt comise crime de război. Deci, acum ne uităm la aceste rapoarte. Sunt foarte credibile și documentăm totul”.

Afirmația lui Blinken vine după comentariile președintelui american Joe Biden de săptămâna trecută, potrivit cărora Rusia a vizat în mod intenționat civili în atacurile asupra Ucrainei. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a acuzat, de asemenea, Rusia că folosește muniții cu dispersie și bombe cu vid – arme care sunt interzise de dreptul internațional.

Publicitate