Andrei Spînu și Energocom, reacții la declarațiile făcute de Renato Usatîi despre gazele naturale achiziționate

Secretarul general al Președinției, fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu și reprezentanții Energocom au reacționat la declarațiile președintelui partidului politic „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, privind achizițiile de gaze naturale făcute anterior de societatea pe acțiuni și tarifele pe care le-au achitat consumatorii finali în consecință.

Andrei Spînu a anunțat joi, 8 iunie, că îl va ataca în judecată pe Renato Usatîi pentru „distribuirea de falsuri și defăimare”.

Împreună cu echipa Guvernul, am trecut cu bine prin cele mai complicate ierni din punct de vedere energetic. Prin negocieri am obținut gaz cu 25% mai ieftin decât prețul de piață de la parteneri care au solicitat ca acest lucru sa fie confidențial. Nimic ilegal în aceste contracte nu este. Prețul e foarte bun, iar furnizorul este o companie verificată. Pe această cale le mulțumesc că au fost alături de țara noastră”, a scris Spînu pe rețelele de socializare.

Secretarul general al Președinției a mai afirmat că președintele partidului „Partidul Nostru” ar încerca să „decredibilizeze” R. Moldova.

SA Energocom a emis un comunicat de presă în care solicită de la Jurnal TV dreptul la replică pentru a face clarificări „vizavi de falsurile lansate de Renato Usatîi pe această platformă”. Totodată, compania transmite că se pregătește să-l acționeze pe Usatîi în judecată.

Potrivit Jurnal TV, compania de stat este acuzată de „incompetență și corupție” pentru că a achiziționat în avans volume mari de gaze în ianuarie, când prețul de piața depășea 1 000 de dolari, nu a asigurat contractul de achiziție a gazelor și a introdus la devamare și cheltuielile de transport a gazelor pe tot teritoriul R. Moldova. Acuzațiile îi aparțin lui Renato Usatâi și au fost făcute în studioul emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV.

„Pretenția mea către Energocom și guvernare: când tot globul pământesc, companii mari și mici din Austria, Olanda, Germania, România, cumpărau un volum mic de gaze, pentru o săptămână sau două, iar maxim cine își putea permite pentru o lună era Germania, stat mare, care nu are problemele cu banii pe care le avem; ai noștri au „tuflit” sute de milioane de euro. Deci, Republica Moldova transfera către compania terță ERU (Energy Resources of Ukraine) în avans bani publici – 4 miliarde de lei, 200 de milioane de euro, în decembrie-ianuarie, în contextul în care gazul deja la sfârșit de ianuarie era 600-700 de euro, ajungând apoi la 300 de euro în ziua de azi. Dacă noi am dat banii în decembrie și ianuarie, atunci această companie, cu cât mai mult ne apropiem de vară, câștigă și peste 200% din banii cetățenilor, pentru că astăzi gazul nu se mai vinde cu 15-16 lei, dar se găsește și la preț de sub 6 lei”, a declarat Usatîi.