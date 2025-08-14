Alte două partide au depus la CEC cereri de înregistrare a listei de candidați pentru funcția de deputat

Comisia Electorală Centrală a recepționat joi, 14 august, două cereri de înregistrare a listei de candidați pentru funcția de deputat, la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, din partea a două formațiuni politice.

Cererea de înregistrare a listei de 53 de candidați a fost depusă de către Partidul Politic Liga Orașelor și Comunelor (LOC). A doua solicitare a fost făcută de către Partidul Politic Alianța Pentru Unirea Românilor (AUR) pentru înregistrarea listei de 58 de candidați.

Conform procedurii, CEC a stabilit ordinea prealabilă de înscriere în buletinul de vot:

Partidul Politic Liga Orașelor și Comunelor – poziția a 15-a;

Partidul Politic Alianța Pentru Unirea Românilor – poziția a 16-a;

Conform procedurilor stabilite, CEC va examina, în decurs de 7 zile, dosarele depuse privind înregistrarea sau neînregistrarea candidaților la funcția de deputat.

Perioada de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova se încheie pe 19 august 2025.