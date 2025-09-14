Poliția de Frontieră atenționează: „Actele digitale EVO nu pot fi folosite la trecerea frontierei de stat”

Poliția de Frontieră informează că în prezent traversarea frontierei de stat a R. Moldova de către persoane și mijloace de transport nu este permisă în baza actelor digitale generate de aplicația guvernamentală EVO. În acest context, polițiștii de frontieră recomandă verificarea formatului actelor înainte de traversare.

Conform legislației în vigoare, documentele electronice nu pot înlocui actele în original necesare pentru trecerea legală a frontierei de stat, scrie Poliția de Frontieră.

„Trecerea frontierei este posibilă doar în baza documentelor de călătorie valabile, prezentate polițistului de frontieră în original”, potrivit comunicatului polițiștilor.

IGPF recomandă tuturor cetățenilor și conducătorilor auto să verifice din timp valabilitatea și formatul documentelor de călătorie înainte de a se prezenta la frontieră, pentru a evita situațiile neplăcute.