Poliția cere ajutorul cetățenilor: un tânăr de 20 de ani din orașul Strășeni a dispărut

Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea unui tânăr de 20 de ani din orașul Strășeni, care, în după-amiaza zilei de 18 mai, a plecat de la domiciliu într-o direcție necunoscută, iar până în prezent locul aflării sale nu este cunoscut.

Semnalmente:

aproximativ 1,80 m înălțime;

corpolență slabă;

față ovală;

păr scurt și închis la culoare.

La momentul dispariției, conform unui comunicat al IGP, băiatul purta un hanorac gri cu glugă albastră, blugi albaștri și ghete albe.

Persoanele care dețin informații despre persoana din imagine sunt rugate să contacteze de urgență Poliția la numărul 112 sau la 068 201 253.