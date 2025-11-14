Poliția a primit mai multe echipamente pentru combaterea criminalității din partea Germaniei. „Polițiștii au beneficiat și de instruiri specializate, aliniate standardelor internaționale”

Inspectoratul General al Poliției (IGP) a intrat în posesia unui nou lot important de echipamente, oferit prin proiectul „Consolidarea Poliției Naționale în prevenirea crizelor și combaterea criminalității”, implementat de GS Foundation și finanțat de Guvernul Republicii Federale Germania, se arată în comunicatul de presă emis de IGP.

Donația include drone, echipamente de investigare și tehnică criminalistică ultramodernă, capabilă să analizeze compoziții chimice ale urmelor găsite la locul faptei, precum vopsea, sticlă, metale, sol sau fibre textile fără a compromite probele, scrie sursa citată.

La fel, IGP precizează că odată cu livrarea bunurilor, polițiștii au beneficiat și de instruiri specializate, aliniate standardelor internaționale, pentru a asigura utilizarea eficientă a tehnicii primite.