Ploile nu contenesc. Temperaturile din acest weekend

Ploi și cer noros în toată țara, cu maxime de 18°C și minime de până la 5°C, aceasta este prognoza meteo anunțată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SFS) pentru acest sfârșit de săptămână.

Potrivit meteorologilor, în perioada 11-12 octombrie 2025, vântul va sufla din nord-vest la moderat. În următoarele două nopți, temperaturile minime vor oscila între +5°C și +10°C, cu potențial de a cădea ploi slabe pe întreg teritoriul țării.

Sâmbătă, 11 octombrie, ziua, temperatura maximă a aerului se va situa între +11..+16°C, iar duminică – termometrele vor indica +13..+18°C.