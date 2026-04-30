Ploi slabe în raioanele de sud și cer noros în toată țara: ce vreme se așteaptă pentru joi, 30 aprilie

Pentru joi, 30 aprilie, vremea se anunță mohorâtă și relativ răcoroasă. Cerul va fi predominant noros în cea mai mare parte a țării, iar în raioanele din sud sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări importante, potrivit datelor oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

În Chișinău se vor înregistra temperaturi de aproximativ 11–12°C pe parcursul zilei, în timp ce noaptea valorile vor coborî spre 2–4°C.

În Cahul, în sud, maximele vor ajunge la 11–13°C, iar minimele nocturne în jur de 3–5°C.

În Edineț, în nordul țării, va fi ceva mai rece, cu temperaturi diurne de 10–11°C și minime nocturne ce pot coborî până la 0–2°C.

În unele zone din nord pot apărea chiar valori mai joase sau înghețuri izolate, conform avertizărilor recente de cod galben pentru sfârșit de aprilie