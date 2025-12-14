Pieton lovit mortal de un autobuz de rută după ce și-a pierdut echilibrul și a căzut pe carosabil

Un grav accident rutier produs sâmbătă, 13 decembrie, pe strada Voluntarilor din Chișinău, s-a soldat cu decesul unei persoane, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Conform informațiilor inițiale obținute la fața locului, conducătorul unui autobuz de rută, un bărbat de 58 de ani, la pornirea din stație, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite în cadrul anchetei, a accidentat un pieton, bărbat cu vârsta aproximativă de 40 de ani, care, potrivit primelor date, ar fi pierdut echilibrul și a căzut pe carosabil.

„În urma traumatismelor suferite, pietonul a decedat la fața locului, până la sosirea echipajului medical de urgență”, au adăugat oamenii legii

Pe caz a fost inițiată o anchetă, iar toate circumstanțele producerii accidentului urmează a fi stabilite.