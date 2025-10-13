Pictorul scenograf-șef care activa la Teatrul de Păpuși „Licurici” din 1972 s-a stins din viață

S-a stins din viață duminică, 12 octombrie, pictorul scenograf-șef al Teatrului Republican de Păpuși „Licurici”, Vladimir Cantor, anunță Ministerul Culturii. Acesta a fost Maestru în Artă și Artist al Poporului, „care a modernizat arta scenografiei păpușărești din R. Moldova”.

„În aceste momente de adâncă tristețe, suntem alături de familia îndurerată, colegii și prietenii maestrului, cărora le transmitem sincere condoleanțe și putere pentru a depăși această grea încercare”, a scris Ministerul Culturii.

Acesta s-a născut pe 16 iulie 1944 în orașul Volodarsk, regiunea Nijnii Novgorod (Rusia).

Şi-a făcut studiile la Institutul de Teatru, Muzică şi Cinematografie din Leningrad și s-a stabilt în Chişinău în anul 1972.

Potrivit Ministerului, din 1972 și până în prezent, Vladimir Cantor a activat la Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”, creând decoruri, costume și universuri scenice care au fermecat generații de copii și adulți.

În 1977 a primit medalia de bronz a EREN URSS;

În 1978 a devenit membru al Uniunii Artiștilor Plastici din R. Moldova;

În 1995 a primit titlul onorific Meșter-Faur;

În 2010 a fost decorat cu medalia Meritul Civic;

În 2012 a câștigat Premiul Centrului Internațional de Cultură și Artă „George Apostu”, Bacău;

În 2019 a primit Titlul onorific Maestru în Artă;

În 2025 a devenit Artist al Poporului.

A colaborat cu teatre din România, Ucraina, Rusia, Bulgaria, Lituania și Franța, lăsând o amprentă distinctă în lumea scenografiei europene.

Și Uniunea Artiștilor Plastici din R. Moldova, a trasnmis condoleanţe familiei, rudelor, colegilor şi tuturor celor care l-au cunoscut pe scenograful Vladimir Cantor.

De asemenea, Uniunea Teatrală din R. Moldova a scris un mesaj.

„Prin talentul său inconfundabil și dăruirea față de scenă, Maestrul Vladimir Cantor a contribuit esențial la dezvoltarea artei scenografice din R. Moldova, lăsând o amprentă luminoasă în inimile colegilor și ale generațiilor de spectatori. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. Amintirea sa va rămâne vie în lumea teatrului și în sufletele noastre.”