Piața cripto, pe agenda Parlamentului. Proiectul de lege privind piața criptoactivelor, votat în primă lectură

Parlamentul R. Moldova a votat în primă lectură un proiect de lege privind piața criptoactivelor, elaborat de Banca Națională a Moldovei (BNM). Proiectul stabilește autoritățile responsabilă de aplicarea legii, măsurile pentru prevenirea și sancționarea abuzurilor pe piața criptoactivelor, precum și drepturile și obligațiile participanților la tranzacții cripto.

Potrivit unui comunicat emis de Parlament, proiectul urmărește consolidarea stabilității financiare, protejarea investitorilor și a consumatorilor, sporirea securității juridice pentru emitenții și furnizorii de servicii de criptoactive, precum și prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Astfel, potrivit proiectului, Comisia Națională a Pieței Financiare va reglementa, autoriza și supraveghea emiterea și tranzacționarea criptoactivelor, cu excepția tokenurilor de monedă electronică, activitatea furnizorilor de servicii de criptoactive și va asigura prevenirea abuzului de piață. Banca Națională a Moldovei va avea competențe de reglementare și supraveghere în ceea ce privește emisiunea și tranzacționarea tokenurilor de monedă electronică.

Printre sancțiunile stabilite pentru abuzurile de pe piața cripto, se numără avertismentele, suspendarea sau retragerea licenței, interdicțiile de activitate și amenzile. Pentru persoanele fizice, amenzile pot ajunge la milioane de euro, iar pentru persoanele juridice – la zeci de milioane de euro sau până la 15% din cifra de afaceri, în funcție de natura și gravitatea încălcărilor.

Totodată, Legea stabilește cerințele și obligațiile pe care trebuie să le respecte participanții la această piață. În relația cu clienții, furnizorii de servicii vor avea obligația de a oferi informații clare, corecte și complete, fără a induce în eroare, intenționat sau din neglijență. De asemenea, aceștia vor trebui să publice pe site-urile lor politica de prețuri, costurile și comisioanele aplicate, precum și informații privind impactul fiecărui criptoactiv asupra climei și mediului. Proiectul introduce, totodată, reguli clare privind garanțiile prudențiale și plafoanele aferente acestora.