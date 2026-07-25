Trump amenință Uniunea Europeană, după sancționarea repetată a Google: „UE va plăti un preț foarte mare”

„Uniunea Europeană va plăti un preț foarte mare pentru această conduită ilegală și profund lipsită de etică”, amenință Președintele SUA, Donald Trump, după ce autoritățile europene au aplicat amenzi de miliarde de euro companiei americane Google.

Într-o postare publicată pe o rețea de socializare, liderul de la Casa Albă a afirmat că amenzile impuse companiei Google de către Uniunea Europeană depășesc, în total, 18 miliarde de dolari, menționând că, anterior, și alte companii americane au fost sancționate.

„După ce a amendat Apple, fără niciun motiv, cu 15 miliarde de dolari, Meta cu 3 miliarde de dolari, Amazon cu 2,5 miliarde de dolari și multe altele, tocmai am fost informați că Google, un grup cu adevărat avansat și extraordinar, a fost amendat cu încă 1 miliard de dolari, fără nicio explicație”, a scris Trump.

„Uniunea Europeană va plăti un preț foarte mare pentru această conduită ilegală și profund lipsită de etică, asupra căreia i-am avertizat în mod constant”, își închie Trump postarea.

Google: „Suntem obligați să scoatem funcții apreciate”

UE a aplicat joi, 23 iulie, companiei Google amenzi în valoare totală de 890 de milioane de euro pentru încălcări ale concurenței în domeniul căutărilor online și în cadrul magazinului de aplicații Google Play, riscând astfel o nouă criză pe relația cu Washingtonul, transmite HotNews.

Gigantul tehnologic american a criticat această decizie, care, în opinia sa, va duce la deteriorarea unor servicii care sunt apreciate de utilizatorii de internet.