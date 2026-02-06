Peste două mii de consumatori din cinci raioane rămân deconectați de la energie electrică din cauza condițiilor meteo
Ministerul Energiei informează privind situația alimentării cu energie electrică pe teritoriul țării, vineri, 6februarie, ora 18:00. Potrivit Ministerului, în urma condițiilor meteorologice dificile din perioada 4–8 februarie 2026, se înregistrează perturbări în funcționarea rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe zone ale R. Moldova.
ÎS „Moldelectrica” (OST) informează că, în intervalul 12:00–18:00, la data de 6 februarie, Sistemul Electroenergetic Național a funcționat în regim planificat, fără avarii în rețeaua de transport.
În zona centru-sud, ÎCS „Premier Energy Distribution” SA a raportat, la ora 18:00, 208 consumători afectați, la nivel de tensiune joasă (0,4 kV), în mai multe raioane.
„Pentru remediere au fost mobilizate 27 de echipe de intervenție (2–5 specialiști/echipă)”, potrivit Ministerului Energiei.
În zona nord a țării, SA „RED-Nord” a comunicat despre deconectări neprogramate pentru 2294 de consumători din 5 raioane:
- Sângerei – or. Sângerei, s. Bilicenii Noi și Bilicenii Vechi: 692 consumători;
- Râșcani – s. Rămăzan, s. Mihăileni: 300 consumători;
- Bălți – s. Țambula, s. Octeabriscoe, s. Pălăria: 593 consumători;
- Drochia – s. Lazo, s. Hăsnășenii Noi: 709 consumători.
În total, în zona de nord sunt afectate 10 localități, cu 2 294 de consumători deconectați.
„Echipele de intervenție sunt în teren, iar lucrările de restabilire a alimentării cu energie electrică continuă. Situația este monitorizată permanent”, mai spune Ministerul Energiei.
Mai devreme, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avertizat că în ultimele zile în chaturile asociaţiilor de locatari este răspândit un avertisment fals privind deconectările masive de energie electrică în toată ţara, între orele 9 – 17.
„Astfel de deconectări nu au fost prevăzute şi îndemn cetăţenii să confirme orice informaţii din surse oficiale”, a adăugat Junghietu.