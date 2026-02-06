Principală — Ştiri — Social — Peste 450 de școli din…
Peste 450 de școli din țară au ales să desfășoarele orele cu prezență fizică, iar 570 – în regim online
571 de instituții de învătământ general au ales să învețe în regim online, iar 453 cu prezență fizică, se arată într-un raport prezentat vineri, 6 februarie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
Procesul educațional se desfășoară astfel:
- în 571 de școli procesul educațional este organizat online, dintre care cele mai multe în mun. Chișinău – 147, raionul Florești – 38, raionul Sîngerei – 34;
- 42 de instituții desfășoară activitatea în format mixt, cu prezență fizică și online;
- 453 de instituții de învățământ – cu prezență fizică;
- 21 de instituții de învățământ – cu prezență fizică, începând cu ora 9:00;
- 74 de instituții de învățământ vor recupera orele ulterior.
Instituțiile de învățământ profesional tehnic (școli profesionale, centre de excelență, colegii) își desfășoară activitatea:
- 55 în regim obișnuit, cu prezență fizică;
- 4 instituții în format mixt, cu prezență fizică și online;
- 22 de instituții studiază online.
„MEC menționează că autoritățile publice locale și instituțiile de învățământ vor evalua zilnic situația și vor lua decizii care să asigure și să protejeze siguranța copiilor, cadrelor didactice și a personalului școlilor”, a precizat instituția.