Peste 270 de școli au decis să prelungească vacanța de iarnă până luni din cauza vremii

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, încă 271 de instituții de învățământ general au decis să prelungească vacanța de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026, anunță vineri, 9 ianuarie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Anterior, 834 de școli au anunțat că vor începe activitea pe 9 ianaurie.

Astfel, 563 de școli au început astăzi al doilea semestru, iar elevii din 604 instituții de învățământ general vor reveni la ore începând cu 12 ianuarie 2026.

MEC a informat că fiecare direcție de învățământ poate decide prelungirea vacanței de iarnă și a solicitat adoptarea unor măsuri preventive pentru a asigura protecția și siguranța elevilor și a personalului din instituțiile de învățământ.

De asemenea, școlile au dreptul să decidă recuperarea orelor până pe data de 25 mai 2026.

Pe 25 decembrie, elevii din toate instituțiile de învățământ general din R. Moldova au intră în vacanța de iarnă.