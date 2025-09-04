Percheziții la un grup de persoane afiliate organizației criminale „Șor”. Două persoane au fost reținute

Joi, 4 septembrie, oameni legii au desfășurat peste 40 de percheziții în mai multe localități din țară. Acțiunile de urmărire penală au avut loc în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani, potrivit unui comunicat al Poliției.

Investigațiile au stabilit că un grup de persoane, cu roluri bine determinate și afiliate organizației criminale „Șor”, urmăreau coruperea electoratului în perspectiva alegerilor parlamentare din 2025.

„Banii de proveniență dubioasă erau transferați prin aplicația mobilă „PSB” a unei bănci ruse aflate sub sancțiuni internaționale, fiind ulterior lichefiați și transmiși în R. Moldova”, explică Poliția.

În urma perchezițiilor au fost ridicate sume de bani în valută națională și străină, telefoane mobile, laptopuri și carduri bancare, documente și înscrisuri de ciornă, precum și liste cu persoane și automobile implicate la proteste, inclusiv cu sumele achitate acestora.

Totodată, a fost documentată utilizarea aplicațiilor „PSB” și „Taito”, dar și a unor canale pe Telegram, prin care erau transferați bani și distribuite materiale de dezinformare, coordonate din Federația Rusă.

„Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă pentru identificarea întregului cerc de suspecți și pedepsirea acestora conform legii”, se precizează în comunicat.

Descinderile au foste efectuate de către ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și cei ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială (BPDS) „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și procurorilor PCCOCS.