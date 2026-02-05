Pedepsele penale pentru exploatarea și abuzul sexual al copiilor ar putea fi mai aspre. Parlamentul a votat în a doua lectură proiectul de lege

Parlamentul a votat în a doua lectură înăsprirea pedepsele penale pentru exploatarea și abuzul sexual al copiilor. Potrivit unui comunicat, proiectul prevede măsuri de combatere și prevenire a exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale asupra copiilor.

Proiectul a fost propus pentru completarea Codului penal, „pentru a face posibilă tragerea la răspundere penală pentru fapte aferente abuzului și exploatării sexuale a copiilor”.

Astfel, constrângerea unui copil în scopul săvârșirii unui act sexual sau al unor acțiuni cu caracter sexual se pedepsește cu închisoare de la 7 la 12 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, în cazul în care aceste fapte nu întrunesc elementele constitutive ale traficului de copii. „Pedeapsa este mai dură dacă faptele sunt săvârșite asupra unui copil cu vârsta de până la 14 ani, dacă victima se află în grija agresorului sau este membru al familiei.”

De asemenea, Codul penal a fost completat și cu un articol ce vizează circulația materialelor ce conțin abuz sexual asupra copiilor.

Persoanele care, cu bună știință, accesează, distribuie, difuzează, cumpără sau utilizează astfel de materiale riscă pedepse cu închisoare de la 1 la 6 ani. În cazul persoanelor juridice, sancțiunea poate ajunge până la 250 000 de lei, cu privarea dreptului de a exercita o anumită activitate.

„Producerea sau vânzarea de materiale ce conțin abuz sexual asupra copiilor se pedepsește cu închisoare de la 3 la 8 ani. Dacă victima are mai puțin de 14 ani, se află în grija agresorului, iar materialele implică violență sau zoofilie, pedeapsa poate ajunge până la 10 ani de închisoare”, a precizat Parlamentul.

Un alt articol introdus în Codul penal se referă la recurgerea la prostituția practicată de un copil.

Pedeapsa pentru această infracțiune este de la 3 la 6 ani de închisoare, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 4 ani. Dacă fapta este săvârșită asupra a doi sau mai mulți copii sau dacă victima a suferit vătămări grave, boală psihică, deces sau sinucidere, precum și dacă aceasta are mai puțin de 14 ani, agresorul riscă de la 6 la 10 ani de închisoare.

Determinarea unui copil la prostituție, în cazul în care fapta nu întrunește elementele traficului de copii, se pedepsește cu închisoare de la 7 la 12 ani. În cazul constrângerii copilului să se prostitueze, sancțiunea este de la 8 la 15 ani de închisoare.

Alte articole cu care a fost completat Codul penal vizează implicarea copiilor în spectacole pornografice, precum și determinarea adolescenților de până la 16 ani să asiste la acte sexuale sau la acțiuni cu caracter sexual.

De asemenea, au fost propuse modificări la Codul de procedură penală, astfel încât victimele să aibă acces imediat la servicii de asistență juridică, iar numărul de audiențe repetate să fie redus.

Totodată, conform proiectului, va fi asigurată confidențialitatea informațiilor din dosar, pentru a proteja victimele abuzurilor, iar serviciile de protecție și suport vor fi extinse și asupra familiilor victimelor.